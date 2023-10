Erfurt. Eishockey-Oberliga Nord: Auf das 0:4 am Freitag bei Meister Hannover Scorpions antworten die Black Dragons Erfurt am Sonntag mit einem überzeugenden 6:3-Heimsieg gegen Herford und schießen sich vor ausverkauftem Haus zumindest für zwei Stunden wieder an die Spitze.