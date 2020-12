Drachen klettern dank spätem Doppelschlag auf Platz vier

Hamburg. Die Black Dragons zeigen auch in Hamburg ihre Formstärke und gewinnen 5:3. Am Sonntag kommt Leipzig nach Erfurt.

Jakob Maschke

Die TecArt Black Dragons haben ihrem starken Saisonstart in der Eishockey-Oberliga Nord das nächste Kapitel hinzugefügt. Die Erfurter gewannen am Freitagabend ihr Auswärtsspiel bei den Crocodiles Hamburg mit 5:3 und kletterten auf Tabellenplatz vier. Sie revanchierten sich für die 1:3-Heimniederlage gegen Hamburg vor einem Monat.

Während die Drachen gegen Halle in vorletzter Sekunde verloren, waren sie es diesmal, die sich spät den Sieg sicherten. Nachdem sie durch Bosas in Front gingen, gerieten sie zweimal in Rückstand, den Beach und Schüpping in seinem 200. Spiel für Erfurt jeweils im Powerplay ausglichen. Dann fielen eine halbe Stunde lang kein Tore mehr. Mit einem Doppelschlag durch Youngster Böttner und Keil binnen 13 Sekunden in der 59. Minute schnappten sich die Erfurter die drei Punkte.

Am Sonntag (16 Uhr) empfangen sie Leipzig und könnten sich mit einem weiteren Erfolg im oberen Tabellendrittel festsetzen.