Drachen schaffen zweiten Heimsieg

Doppelter Torjubel: Arnoldas Bosas (in Schwarz, hier gegen Hamm) war mit zwei Treffern der Matchwinner für die Black Dragons gegen Essen.

Erfurt. Mit einem überzeugenden 5:2-Heimsieg im Halloweenspiel gegen die Moskitos Essen haben die Black Dragons Erfurt die bösen Heimgeister in der Eishockey-Oberliga Nord vorerst vertrieben.

Im Halloween-Spezialspiel gegen die Moskitos Essen haben die Black Dragons Erfurt die bösen Heimgeister in der Eishockey-Oberliga Nord vertrieben. Die Drachen gewannen mit 5:2 – erst ihr zweiter Sieg im sechsten Heimspiel (auswärts drei aus vier).

Mit druckvollem erstem und zweitem Drittel, in denen die Erfurter durch die Tore von Bosas (10.), Anders (17./sein erstes Tor für die Drachen nach starker Youngster-Kombination über Banach und Jakob), Schüpping (31./Schuss in den Winkel) und Denner (37./Solo in Unterzahl) auf 4:1 davonzogen, legten sie den Grundstein zum Sieg. Eseen verkürzte noch einmal, ehe Bosas mit seinem zweiten Tor des Tages (48.) die Moral der Gäste brach.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Schlusslicht Hamm stehen die Drachen mit 15 Punkten aus zehn Spielen auf einem sicheren Pre-Playoffplatz.