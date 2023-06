Drachenkapitän Wunderlich verlängert

Erfurt. Nach zwei überzeugenden Spielzeiten bleibt Eric Wunderlich den Black Dragons Erfurt zwei weitere Jahre erhalten.

Freudige Nachricht für die Fans der TecArt Black Dragons Erfurt: Kapitän Eric Wunderlich hat seinen Vertrag beim Erfurter Eishockey-Oberligisten um zwei Jahre verlängert. In der vergangenen Saison erzielte Verteidiger Wunderlich in 47 Einsätzen neun Tore und bereitete 13 vor. Vor allem aber ist er defensiv und als Führungsspieler ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Teams. Vor zwei Jahren kam Wunderlich nach seinen Stationen in Crimmitschau und Halle zu den Drachen und lebte sich schnell ein.

Die neue Saison in der Oberliga Nord startet für die Erfurter am 29. September. Vorher bestreiten sie fünf Testspiele, das erste daheim am 3. September gegen Herford.