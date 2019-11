Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei schnelle Tore für Camburg in der Verlängerung

„Wir stehen im Pokal-Halbfinale. Das ist schön. Es war aber keine Glanzleistung.“ Marcel Dietzel, Trainer der Fußballer des SV Eintracht Camburg, setzte hinter das Viertelfinalspiel seiner Jungen gegen den Kreisoberliga-Rivalen SG Thalbürgel/Bürgel schnell einen Haken. 5:2 hatte die Eintracht gewonnen – nach Verlängerung. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2 (1:1). „Es war aus meiner Sicht ein schwacher Kreisklassen-Kick“, sagte Dietzel. Die zweite Halbzeit der Verlängerung hätten sich die zwei Teams sparen können. Moritz Reichenbächer (98.)und Robert Rosenlöcher (103., 104.) hatten das Spiel in den Extraminuten schnell für die favorisierte Heimmannschaft entschieden.

Zuvor ging Camburg durch Paul Dietzel mit 1:0 in Führung (12.). Nur zwei Minuten später glich Robby Liersch aus (14.). Nach dem Pausentee schoss Johannes Kroker die Gastgeber in der 55. Minute erneut in Front. Doch acht Minuten vor Schluss erzielte Thalbürgel durch Andreas Schwesinger das 2:2. Nach diesem Kraftakt steht Camburg genau wie die Mannschaften des FC Thüringen Jena, des FSV Schleiz II und des SV Hermsdorf/Thüringen in der Runde der letzten Vier.