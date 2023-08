Führt das deutsche EM-Aufgebot an: Timo Boll.

Tischtennis Drei Stars fehlen: Timo Boll führt deutsches EM-Team an

Düsseldorf Nach langer Verletzungspause soll Timo Boll das deutsche Tischtennis-Team bei der Mannschafts-EM in Malmö zum Titel führen. Drei andere große Namen sind dafür nicht dabei.

Titelverteidiger Deutschland wird bei der Tischtennis-Mannschafts-EM im September ohne die drei Topspieler Dimitrij Ovtcharov, Dang Qiu und Patrick Franziska antreten.

Stattdessen soll Rekord-Europameister Timo Boll (Borussia Düsseldorf) bei dem Turnier im schwedischen Malmö ein international eher unerfahrenes Team mit dem 20-jährigen Kay Stumper (Borussia Düsseldorf), EM-Debütant Cedric Meissner (1. FC Saarbrücken), Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) sowie Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) anführen. Das gab der Deutsche Tischtennis Bund bekannt.

Lange Zwangspause

„Für Timo ist das Turnier sehr wichtig, um nach seiner langen Verletzungspause Spielpraxis und Weltranglistenpunkte zu sammeln“, sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf. Der 42 Jahre alte Boll musste beinahe die komplette erste Jahreshälfte wegen einer Schulterverletzung pausieren.

Roßkopf und Damen-Bundestrainerin Tamara Boros ordnen alles dem Ziel unter, die deutschen Top-Spielerinnen und -Spieler auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorzubereiten. Boll benötigt dafür Wettkampfpraxis. Andere wie der frühere Weltranglisten-Erste Ovtcharov erhalten eine Turnier-Pause.

„Für die Damen, die nach den European Games keine Turniere bestritten haben, ist die EM ein Teil der Wettkampfphase, deshalb tritt die Mannschaft in Malmö in Bestbesetzung an“, sagte der deutsche Sportdirektor Stefan Prause. „Bei den Herren hingegen verfolgen wir einen anderen Ansatz: Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska wollen wir mit Blick auf Paris eine längere Trainingsphase ermöglichen, die angesichts nur weniger Terminmöglichkeiten auch den EM-Zeitraum einschließt.“ Die Europameisterschaften in Malmö finden vom 10. bis 17. September statt.