Drei weitere Abgänge stehen beim FC Carl Zeiss Jena fest

Jena. Regionalligist FC Carl Zeiss Jena löst die Verträge von drei Spielern auf – darunter von einem Urgestein.

Der Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena trennt sich von drei Spielern und hat deren bestehende Verträge aufgelöst. Unter den Abgängen ist mit Dominik Bock (26) ein Spieler, der schon seit 2007 für Jena spielt. Sein Vertrag lief noch bis Mitte 2022.

Dominik Bock wird zukünftig für den ostthüringischen Regionalligisten ZFC Meuselwitz die Fußballschuhe schnüren, für den in der kommenden Saison auch wieder der zuletzt nach Zipsendorf ausgeliehene Felix Müller spielen wird. Dessen noch ebenfalls bis 2022 beim FC Carl Zeiss Jena geltende Vertrag wurde ebenfalls aufgelöst.

Auch der Vertrag von Can Düzel (22) wurde im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung beendet. Düzel sah keine sportliche Perspektive in Jena. Er kam in dieser Saison nur zu Kurzeinsätzen und wollte den FC Carl Zeiss bereits kurz vor Ende der Transferfrist im Januar verlassen. Damals entschieden die Jenaer, weiter auf ihn setzen zu wollen. Allerdings fand die erhoffte Saisonfortsetzung nicht statt. Nach dem Testspiel gegen Dynamo Dresden war Düzel nach dem Neustart des Trainings nicht mehr im Paradies aufgetaucht. In sieben Regionalliga-Spielen traf der vom LSK Hansa aus Lüneburg nach Jena gekommene Spieler zweimal.

Das wünscht Sportdirektor Tobias Werner den Spielern

„Wir haben alle drei Entscheidungen gemeinsam mit den Spielern getroffen und wünschen ihnen für ihre sportliche wie private Zukunft alles Gute“, sagt Sportdirektor Tobias Werner. Das gelte insbesondere für den gebürtigen Saalfelder Dominik Bock. Der aus der FCC-Jugend kommende, gelernte Mittelstürmer trug seit seinem Debüt im April 2013 in insgesamt 144 Partien das Zeiss-Dress und erzielte dabei 26 Tore. Mit ihm geht ein weiteres Urgestein nach René Eckardt, der sich ebenfalls dem ZFC Meuselwitz anschließt.

Der FC Carl Zeiss sucht weiter nach Verstärkungen für die neue Saison. Der Sportdirektor hält nicht nur Ausschau nach Offensivspielern, sondern auch nach einem weiteren Torwart.

