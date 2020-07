Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Wintersportler wechseln ans Oberhofer Sportgymnasium

Die Freude der leistungsstarken Nachwuchssportler Louis Günther (Skispringen), Leonard Kaufmann und Paul Schüssler (beide Skilanglauf, alle TSG Ruhla, Jahrgang 2007) war kürzlich an der Schanzenanlage „Alte Ruhl“ groß: Die drei Talente – Paul und Louis lernten bisher am Ruhlaer Albert-Schweitzer-Gymnasium und Leonard an der Regelschule Mechterstädt – wechseln an das Sportgymnasium Oberhof. Mit dem hohen Ziel, bei großen internationalen Meisterschaften und Olympischen Spielen kräftig mitzumischen und Medaillen und Titel für Deutschland zu ergattern.

Ein langer Weg, der nur mit viel Ausdauer, Disziplin, Freude am Sport und vor allem mit Unterstützung der Eltern und der TSG Ruhla nur über das Sportgymnasium, in dem in alters- und sportartgerechten Gruppen trainiert wird, zu bewältigen ist. Die Gründe, dass ihnen das zugetraut wird, sind ihre bisher gezeigten herausragenden sportlichen Leistungen.

Geschenkbeutel mit nützlichen Utensilien überreicht

Im Beisein von Eltern, Trainingskameraden und engagierten erwachsenen TSG-Mitgliedern wurde das Trio von TSG-Vorsitzender Cornelia Schomburg und TSG-Nachwuchstrainer Klaus Baacke in ihren neuen Lebensabschnitt „verabschiedet“. Wobei „verabschiedet“ kaum zutrifft, denn Louis, Paul und Leonard bleiben weiter Mitglied der TSG Ruhla, bestreiten für ihren angestammten Sportverein auch weiterhin alle Wettkämpfe.

Als Zugabe auf den Weg in ihr neues Domizil gab's einen Beutel mit nützlichen Utensilien, die Skilangläufer und Spezialspringer gebrauchen können. Natürlich ist es für die angehenden Sportgymnasiasten auch eine Herausforderung, von nun an getrennt von Zuhause im Internat zu leben. Doch der Kontakt zur TSG wird weiterhin eng bleiben, sodass die Drei auch dies mit großer Disziplin und Beharrlichkeit meistern werden.

90 Delegierungen unter Trainer Klaus Baacke

Indes blickt Klaus Baacke – er wird im Oktober 65 Jahre alt – auf eine 41-jährige, erfolgreiche Trainerlaufbahn mit 90 Delegierungen zurück – das ist rekordverdächtig. Allein in den letzten drei Jahren schickte die TSG inklusive der drei Delegierten elf Nachwuchssportler an das Sportgymnasium: 2019 waren es Eric Langert, Jonas Rudloff, Elisabeth Strümpfel (alle Nordische Kombination) sowie Kuno Holland (Skispringen) und 2017 Cindy Haasch, Max Herbrechter, Levin Wagner (alle Nordische Kombination) sowie Marvin Schnittger (Skispringen). Doppel-Weltmeisterin und TSG-Vorzeige-Sportlerin Juliane Seyfarth begann 2002 am Sportgymnasium Oberhof.