Blick in den Gerätepark der Dreifelderhalle in Gorndorf. Wenige Tage vor dem avisierten Schulbeginn und dem möglichen Start in den Schulsport laufen hier die letzten Sanierungsarbeiten vor und hinter den Kulissen.

Dreifelderhalle in Gorndorf: Facelift in der Zwangspause

Durch die Halle dröhnt die Musik von "Adoro", oben, aus der Anlage, die endlich ihren festen Platz gefunden hat: "Nach drei Jahren haben wir es endlich geschafft, die entsprechenden Kabel ordentlich zu verlegen", sagt Jens Liebhaber. Bisher war die Installation nicht endgültig, musste die Anlage beispielsweise auch zu den Heimspielen der Handballer aus Saalfeld und Könitz immer provisorisch verkabelt werden. "So ärgerlich die Lockdown-Situation ist, jetzt hatten wir aber mal die Zeit, an der Anlage alles in Ordnung zu bringen, die Kabel ordentlich zu verlegen", sagt einer der Hallenwart der Dreifelderhalle in Gorndorf.