Dreimal Rot! SG Schnellmannshausen patzt in Saalfeld

Eine verspielte Fünf-Tore-Führung, drei rote Karten und ein Keeper, der als Feldspieler ran musste – auf der Heimfahrt aus Saalfeld hatte Landesliga-Spitzenreiter SG Schnellmannshausen am späten Samstagabend Gesprächsstoff noch und noch. Die Gäste unterlagen mit 28:31 (12:14) und mussten damit erstmals nach sechs Siegen wieder Federn lassen. Der Vorsprung schmolz, da die Verfolger Motor Gispersleben (35:20 gegen Hörselgau) und HBV Jena II (32:18 gegen Nordhausen) ihre Hausaufgaben mühelos lösten.

Mit lediglich acht Feldspielern und drei Torhütern ging Schnellmannshausen in die Partie. Drei Protagonisten erlebten das Spielende nicht mehr mit auf dem Parkett. Das Schiedsrichtergespann Dennis Schneider/Raimo Füßler, das kürzlich bereits beim Thüringenligaspiel in Behringen viel Kritik geerntet hatte, traf nach Meinung der Gäste einige sehr diskussionswürdige Entscheidungen. Trainer Dominik Wehner blieb oft nur fassungsloses Kopfschütteln, doch bei allem Schiri-Frust stellte er klar: „Ich möchte betonen, dass wir die Niederlage nicht allein an den zwei Unparteiischen festmachen.“ Seine Mannschaft muss sich auch an die eigene Nase fassen.

Rotflut begann in der 13. Minute

In Saalfeld gab es bereits die Feldverweise sieben bis neun, womit die SGS-Akteure gemeinsam mit dem HSV Sömmerda die „Rüpel“ der Liga sind. „Das ist natürlich nicht gut für unser Image“, weiß Vereinschef Pascal Luhn und fürchtet einen schlechten Ruf in Schirikreisen. Als einzige Mannschaft noch ohne Rote Karte ist übrigens Motor Gispersleben bislang durch die Saison gekommen.

Die Rotflut begann schon in der 13. Minute, als David Jauernik bei einem Saalfelder Angriff die Hüfte ausfuhr. Dass die Referees dies als „gefährliches Spiel“ einstuften, sei eine zu harte Auslegung gewesen, so Luhn. In der 47. Minute erwischte es dann Kevin Gellrich. Beim Versuch, einen Wurf zu blocken, traf er seinen Kontrahenten im Gesicht. Da gab es nicht viel zu reklamieren. Ebenso regelkonform war der Griff zum roten Karton, als Tobias Wiegand einen Konter der HSG in der 54. Minute nur noch per Foul unterbinden konnte.

Somit hatte Schnellmannshausen bloß noch fünf Feldspieler, so dass Torhüter Felix Gärtner ein Spielertrikot überstreifte und in den letzten Minuten in ungewohnter Rolle mithalf. Die Gäste waren dennoch weiter im Spiel. Kai Hengst verkürzte auf 29:27 (55.), doch Saalfeld/Könitz ließ sich den Favoritensturz nicht mehr nehmen. Als Simon Wittmann das 31:28 erzielte (59.), war Schnellmannshausens dritte Saisonniederlage besiegelt. Dabei begann es für die Gäste wunschgemäß. Schlussmann Florian Bergmann parierte die ersten Würfe, während Marko Wiegand in der fünften Minute die 4:0-Führung erzielte. Erst als Felix Möller vom Punkt verwandelte, stand bei der HSG keine Null mehr auf der Anzeigetafel. Das erste herausgespielte Saalfelder Tor gelang ebenfalls Möller nach 8:24 min zum 2:5.

Der Gast agierte konzentriert, baute den Vorsprung auf 7:2 (13) aus und hielt den Abstand auch nach der ersten Roten Karte bis zum 14:9 (25./Wiegand) konstant. Mit zunehmender Dauer und dank seiner großgewachsenen Kreisläufer kam Saalfeld immer besser ins Spiel. Beim 17:16 (36./Zapf) lag die HSG erstmals vorn. Der Gast steckte die Nackenschläge weg, versuchte alles, doch unterm Strich waren drei Rote Karten zu viel. Coach Wehner bescheinigte seiner Truppe dennoch „ein insgesamt gutes Spiel mit viel Kampfgeist und Moral.“ Allerdings lieferte das Spiel auch eine klare Erkenntnis. Wehner: „Wir sind in der Breite nicht gut genug aufgestellt.“ Und wer eine dünne Spielerdecke, der kann Rote Karten schon gar nicht gebrauchen.

SGS: Wehner, Bergmann, Gärtner – Gellrich (5), Hengst (5), Kaufmann (3), D. Jauernik, M. Wiegand (10/2), T. Wiegand (3), Biehl, P. Luhn (2), Siebenmeter: 8/5 – 2/2, Zeitstrafen: 4 min – 10 min