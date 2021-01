Drittliga-Rekord mit Wurzeln beim FC Carl Zeiss Jena

Das war das erste Spiel für Robert Müller (rechts) in der dritten Liga: Hier verteidigt er am 26. Juli 2008 gegen Petr Stoilov vom SSV Jahn Regensburg.

Robert Müller (34) von der SpVgg Unterhaching steht davor, alleiniger Rekordspieler der dritten Fußball-Liga zu werden. Seine erste Drittligapartie absolvierte er 2008 für den FC Carl Zeiss Jena. Warum er den Thüringer Verein nicht vergisst, beantwortet er im Interview.

Wenn Sie beim Spiel am Mittwoch in Lübeck auflaufen, sind Sie mit 333 Partien alleiniger Rekordhalter der dritten Liga. Wie feiern Sie das?

Wir brauchen dringend Punkte. Der Rekord ist für mich nebensächlich, den genieße ich später in einer ruhigen Minute.

Können Sie sich noch an Ihr erstes Drittligaspiel erinnern?

Das war mit dem FC Carl Zeiss Jena gegen Jahn Regensburg.

Endstand?

1:0?

Nein, 2:2 nach 2:0-Führung. Hervé Bochud und André Schmidt sind in dem Spiel vom Platz geflogen.

Man ist das lange her. Aber eine rote Karte habe ich bislang nicht gesehen. Nach 332 Drittligapartien …

… ist das als Verteidiger nicht so schlecht. Mit Jena standen Sie auch im DFB-Pokal-Halbfinale, haben gegen den 1. FC Nürnberg und gegen den VfB Stuttgart jeweils den Ausgleich erzielt. Haben Sie Vergleichbares noch einmal erlebt?

Vieles ist im Fußball einmalig, so auch dieser Lauf im DFB-Pokal. Dafür war unser Auftreten in der Liga katastrophal. Echt ärgerlich, dass wir diese Leistungen nicht in den Punktspielen auf den Platz bekommen haben und aus der zweiten Liga abgestiegen sind.

Rückkehrplan famos gescheitert

Warum sind Sie nach dem Abstieg geblieben?

Ich habe mich in Jena wohlgefühlt und ein gutes Gespräch mit Carsten Linke geführt. Wir hatten das gemeinsame Ziel, in die zweite Bundesliga zurückzukehren. Die Saison ist bitter gelaufen. Den Klassenerhalt haben wir erst am letzten Spieltag gesichert.

Danach sind Sie nach Kiel gewechselt. Warum?

Jena wollte mich gern halten, hatte schon ein Angebot unterbreitet, auf das ich eingehen wollte. Aber aufgrund der finanziellen Lage konnte der FC Carl Zeiss die Offerte nicht aufrechterhalten.

Das war der Beginn einer Deutschlandtournee mit Stationen in Kiel, Rostock, Wiesbaden, Aalen, Krefeld, Cottbus und nun in Unterhaching. Wo war es am schönsten?

In Rostock. Wir sind in die zweite Bundesliga aufgestiegen, hatten ein begeisterungsfähiges Publikum. Die Stadt hat mir sehr gut gefallen.

In Unterhaching läuft es derzeit nicht so gut. Warum?

Wir müssen Fehler abstellen und schnell Punkte einfahren, damit wir vier Mannschaften hinter uns lassen. Wenn es uns am Ende gelingt, die Klasse zu halten, bin ich zufrieden – und wenn es nur mit einem Tor Vorsprung ist.

Nächstes Ziel: 400 Drittligaspiele

Verlängert sich Ihr Vertrag beim Klassenerhalt automatisch?

Nein, wir hatten zunächst einen Vertrag bis zum Juni 2021 geschlossen. Es gibt aber Zeichen, beim Klassenerhalt über den Sommer hinaus weiter zusammenzuarbeiten. Dann wären sogar 400 Drittligaspiele in Reichweite.

Wären Sie nicht lieber Rekord­spieler in der ersten oder zweiten Bundesliga?

In einer von drei Profiligen ganz vorn zu stehen, erfüllt mich schon mit Stolz. In der ersten Bundesliga ist es utopisch, Charly Körbel mit 602 Spielen abzufangen. Willi Landgraf mit 508 Spielen in der zweiten Bundesliga ist ebenfalls kaum einholbar. Nun liegt es an mir, die Bestmarke in Liga drei weitestmöglich auszubauen.

Diese Zukunftspläne hat Müller

Wieviele Jahre wollen Sie noch spielen?

Im Sommer stand ich mit 33 Jahren zunächst ohne Verein da. Ich war sehr glücklich, dass mich Unterhaching verpflichtet hat. Bislang habe ich jedes Spiel gespielt, was nicht selbstverständlich war. Offenbar bin ich noch nicht so blind und kann der Mannschaft helfen. Ich möchte so lange spielen, wie ich Bock darauf habe und der Körper mitmacht. Die Lust ist mehr als da. Mein Ziel ist, mindestens noch zwei Spielzeiten zu absolvieren.

Was soll nach der Fußballer­laufbahn folgen?

Für den Trainerschein DFB-Elite-Jugend bin ich schon angemeldet. Zudem studiere ich Sportmanagement, um breit aufgestellt zu sein. Mein Wunsch wäre, einen Job im Sport zu finden.