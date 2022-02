DRV-Team verliert Rugby-Länderspiel gegen Beligen

Heidelberg. Im ersten Rugby-Länderspiel vor heimischen Publikum nach zweijähriger Corona-Pause hat die deutsche 15er-Auswahl eine Niederlage hinnehmen müssen.

In Heidelberg unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kuhlmann in der Europe Trophy in einer zähen Partie dem favorisierten Championship-Absteiger Belgien 26:33 (16:19). Zuvor gab es für das DRV-Team in zwei Auswärtsspielen in Litauen (46:16) und Polen (16:21) einen Sieg und eine Niederlage.

"Man hat schon gesehen, dass wir gar nicht so weit weg sind von den Belgiern. Am Ende waren es einige vermeidbare Fehler, die uns leider immer wieder unter Druck gesetzt haben", urteilte Kuhlmann. Immerhin sicherte Edoardo Stella dem deutschen Team mit einem erfolgreichen Straftritt noch den defensiven Bonuspunkt für eine Niederlage mit sieben oder weniger Punkten.

Für die deutsche Mannschaft geht es mit zwei weiteren Heimspielen in der Europe Trophy weiter. Am 19. März gastiert in Heusenstamm die Schweiz und am 16. April in Neckarsulm das Team aus der Ukraine.

