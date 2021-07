Duell der Tennis-Kids geht an Wundersleben

Sömmerda. Beim Vergleichsturnier zwischen dem SV Sömmerda und dem TV Wundersleben setzen sich die Gäste durch. Gelungener Ersatz für fehlenden Punktspielbetrieb.

Der Sömmerdaer Tennisverein hatte sich aufgrund der Coronalage im Mai dazu entschieden, die erstmalig gemeldete U14-Mannschaft wieder vom Punktspielbetrieb zurückzuziehen. Damit der Mannschaft aber das Erlebnis eines Wettkampfes nicht verwehrt bleibt, organisierten die Sömmerdaer Trainer zusammen mit den Trainern des TV Wundersleben kurzerhand ein Vergleichsturnier.

Dieses wurde kürzlich auf der Sömmerdaer Tennisanlage im Kurt-Neubert-Sportpark ausgetragen. Neben klassischem Tennis wurden auch vier athletische Disziplinen geprüft (Seilsprung, Pendellauf, Weitsprung und Sit-ups). Natürlich stand der Wettkampfgedanke ganz oben. Am Start waren jeweils drei Mädchen und drei Jungs im Alter von 10-14 Jahren aus Wundersleben sowie aus Sömmerda. Für Wundersleben traten Jonas Brüheim, Moritz Deutsch, Vincent Hildebrandt, Pia Liebe, Charlotte Menzer und Mia Habedank an, für Sömmerda Dennis Becker, Paul Machlep, Roman Franke, Pia Haupt, Jarven Beer und Leandra Vassios.

Während beim Tenniswettkampf jeder einmal gegen jeden Spieler aus dem anderen Verein antrat, konnte man sich bei den athletischen Disziplinen ganz auf seine eigene Leistung konzentrieren. Nachdem 36 Spiele in Form eines Champion-Tiebreaks gespielt waren, wurden alle Punkte aus den athletischen Übungen und die erzielten Siege für das jeweilige Team zusammengezählt. Die Nase vorn beim Tennis hatten die WUnderslebener Jonas Brüheim und Vincent Hildebrandt und die Sömmerdaerin Pia Haupt, die mit fünf Matches für sich entscheiden konnten.

Bei den athletischen Wettbewerben konnte sich Jonas Brüheim in allen vier Übungen als bester Junge etablieren. Die Mädels verteilten die Siege und so gewann in jede Kategorie ein anderes Mädchen: Pia Liebe bei den Sit-ups, Charlotte Menzer beim Sprint, Pia Haupt beim Seilspringen und Jarven Beer beim Weitsprung. Am Ende konnte das Team Wundersleben mit drei gewonnen Athletikübungen und auch deutlich mehr Tennissiegen den Gesamtsieg erringen. Da es aber an solchen Tagen keine Verlierer gibt, gab es natürlich für alle Teilnehmer neben Urkunden und Medaillen auch noch tolle Preise, die von der Firma Zauberhand aus Sömmerda und Edeka aus Bad Tennstedt gesponsert wurden.

Auch sportlich gesehen, kam es zu tollen Begegnungen. Die vielen Zuschauer konnten sich über so manche knappen und vor allem spannenden Ballwechsel freuen. Da nun die Sommerferien anstehen, wollen die vielversprechenden Talente spätestens danach an diese tollen Leistungen anknüpfen.