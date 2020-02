Simon Wagner, Michelle Celine Späthe, Trainer Max Biener und Moritz Lehmann (v.l.) sind für Budokan Heiligenstadt bei den Landesmeisterschaften in Schmalkalden dabei.

Duo qualifiziert sich für Meisterschaft

Kürzlich haben die Judo-Landeseinzelmeisterschaften der Altersklassen U 18 und U 21 stattgefunden. Auch die Kämpfer von Budokan Heiligenstadt machten sich auf den Weg, um sich an diesem Tag der Konkurrenz zu stellen. Die Reise führte die Eichsfelder dieses Mal nach Schmalkalden.

Und diese sollte sich für die Budokan-Kämpfer im Nachhinein als gelungen herausstellen. Die Rückfahrt konnten die Kurstädter mit einigen Medaillen im Gepäck antreten.

Wagner verpasst Medaille

Simon Wagner musste sich in der Altersklasse U 18 seinen Konkurrenten auf der Matte stellen. In seiner Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm hatten elf weitere Judoka gemeldet, sie war dementsprechend quantitativ, aber auch qualitativ ansprechend besetzt. Gegen den späteren Gewinner musste Wagner mit einer Niederlage leben.

Zwar konnte er in der anschließenden Trostrunde dann einen Erfolg landen, doch nach dem anschließenden Kampf musste er wieder seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Die Chance, eine Medaille zu holen, war damit für Wagner dahin.

Moritz Lehmann startete in Schmalkalden in der Gewichtsklasse bis 90 kg. Und der Heiligenstädter erwischte einen guten Start. Er konnte gleich vier Duelle für sich entscheiden und durfte deshalb um Finale um Gold kämpfen. Dort musste er sich geschlagen geben, konnte sich am Ende aber über Silber freuen.

Silber für Michelle Celine Späthe

In der weiblichen U 21 bis 70 kg trat Michelle Celine Späthe an. Nach zwei starken Leistungen und einer etwas unglücklichen Niederlage kletterte Späthe bei der Siegerehrung auf den silbernen Podestplatz.

Bei den Frauen legte Späthe dann noch nach. Mit zwei guten gewonnenen Kämpfen und einer unglücklichen Niederlage errang auch die Heiligenstädter Judoka einen durchaus bemerkenswerten zweiten Platz. Die Budokan-Verantwortlichen konnten eine positive Bilanz ziehen. Mit Lehmann und Späthe qualifizierten sich schließlich zwei Kämpfer für die Mitteldeutschen Meisterschaften.

Max Biener war als Trainer mit vor Ort und freute sich über die starken Leistungen seiner Schützlinge. Er hatte erst kürzlich erfolgreich seine Prüfung zum Trainer absolviert.