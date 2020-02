Durststrecke des SV Behringen/Sonneborn hält an

Es ist weiter der Wurm drin beim SV Town & Country Behringen/Sonneborn. Personalprobleme sowie Mängel in Angriff und Abwehr verbauten dem Handball-Thüringenligisten auch im Spiel beim SV Aufbau Altenburg den Weg aus der Talsohle. Nach 60 Minuten konnten sich die Gastgeber über einen 36:32 (18:16)-Erfolg freuen.

Zwar mit drei Schlussmännern, aber nur mit acht Feldspielern reiste der T&C Richtung Skatstadt. Trainer Christopher Kohls, der notgedrungen wieder selbst auf dem Parkett mitmischte und viermal traf, hätte es sich beim Resümee einfach machen können. Er hätte die dünne Besetzung vorschieben können, doch mit dieser Ausrede wollte er die fünfte Niederlage in Folge nicht erklären. „Die erste Hälfe war okay, hätten wir so weiter gespielt, hätten wir auch gewinnen können. Aber wenn man nach der Pause 13 Bälle wegwirft und zudem hinten schlecht steht, reicht es nicht“, haderte Kohls mit der momentan viel zu hohen Fehlerquote.

Die Gastgeber lagen von Anfang an in Front. Kohls erste Auszeit (10.) verpuffte noch, erst nach dem 11:5 (15.) fing sich Behringen und kämpfte sich peu a peu bis auf 16:17 (29./Kohls) heran, auch weil die Torhüter Sebastian Schenk und Bernd Hübner in dieser Phase einige Würfe parierten. Die Hoffnung, die der T&C mit in die Kabine nahm, verflog mit Wiederbeginn schnell. Nach Behringer Ballverlusten oder Fehlwürfen kamen Nico Bertus (insgesamt 12 Tore), Lennart Bertels (6) und Rückraumriese Tony Kirmse (5) viel zu einfach zu Torerfolgen. „Unsere Abwehr war diesmal wirklich schwach“, gestand Kohls. Altenburg konnte sich so bis auf 26:19 (37.) absetzen. Nur noch einmal, als Tim Rodrian mit einem seiner 13 Treffer das 27:29 markierte (50.), kam Zählbares für den Gast in Reichweite, doch dann nutzte die junge Aufbau-Sieben eine Überzahlsituation zur Vorentscheidung.



T&C Behringen/Sonneborn: Schenk, Hübner, Häuser - Brachmann 4, Keller 4, Kohls 4, Ehrhardt 2, Hellmund 1, Kubald 1, Jähnig, Rodrian 13/3.