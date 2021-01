EHC Erfurt hält seine „Jungdrachen“ in Bewegung

Die Frage „Wie sorge ich dafür, meine Mitglieder, besonders den Nachwuchs, bei Laune und damit im Verein zu halten?“ umtreibt momentan fast alle Sportvereine. So auch den Eishockey-Club (EHC) Erfurt. Während das Männerteam, so es denn nicht gerade in Quarantäne ist, seine Oberliga-Spiele vor leeren Rängen bestreiten darf, ist der gesamte Nachwuchs des Vereins durch den Lockdown zur Zwangspause verdammt. „Wir versuchen, die Kids mit einer Vielzahl an Aktionen bei der Stange zu halten. Natürlich auch aus Sorge, dass sie nach dem Lockdown einfach aufhören könnten. Es wird eine Zeit danach geben und am liebsten wollen wir dann alle wieder auf dem Eis begrüßen“, sagte EHC Präsident Martin Deutschmann.

Von den Altersklassen der U11 bis zur U17 finden regelmäßige Video-Trainingseinheiten statt. Da das aber nicht reicht, um ehrgeizige Mannschaftsportler über Wochen und Monate zu motivieren, haben sich die Nachwuchstrainer, koordiniert durch Benjamin Reske, interaktive Wettkämpfe überlegt. Bei der Advents-Challenge wurden die „Young Dragons“ etwa dazu aufgefordert, verschiedene Geschicklichkeits- oder Fitnessübungen, vorgemacht von den Oberliga-Profis, nachzumachen und Videos davon zu schicken. Für die Besten jedes Jahrgangs gab es am Ende ein Überraschungs-Eishockeypaket, für die originellsten Videos Fan-Pakete der TecArt Black Dragons.

Nachwuchstrainer wollen Challenges in Trainingsalltag integrieren

Die Challenge kam so gut an, dass sie gleich um eine Neujahrs-Challenge erweitert wurde. Die Trainer überlegten sich einen Rundkurs mit Start und Ziel am Theaterplatz, auf dem es an neun Stationen mit Schläger, Übungspuck/Ball und Stoppuhr Aufgaben zu meistern galt. „Wir werden solche Challenges auch künftig, ob auf dem Eis oder wie jetzt abseits davon, durchführen“, zog Initiator Reske ein rundum positives Fazit.

Bereits am Nikolaustag hatte der Verein seinen Nachwuchs dazu eingeladen, sich den Livestream des Heimspiels der Black Dragons gegen Leipzig anzuschauen. Viele Kids feuerten ihre Idole vor dem Bildschirm an und schickten Fotos davon. Auch als Dankeschön dafür überbrachten ihnen ein paar Drachenspieler kurz nach Weihnachten Wichtelgeschenke an die Haustür.

Angesichts des bisherigen Feedbacks ist der Verein optimistisch, dass seine Aktionen ein Erfolg waren. Ob sie auch dazu beigetragen haben, dass die Kids ihrem Verein treu bleiben, wird sich erst zeigen, wenn sie irgendwann wieder alle zusammen aufs Eis dürfen.