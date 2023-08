EHC Erfurt sucht Hilfe für Heimspiele

Damit es in der Kartoffelhalle nicht nur auf dem Eis zur Sache gehen kann, wie hier gegen Essen, sondern auch das Drumherum stimmt, benötigt der Eishockeyclub Erfurt Unterstützung.

Erfurt. Wer die Black Dragons bei ihren Heimspielen erleben, dabei den Verein unterstützen und sich etwas dazuverdienen will, kann sich ab sofort beim Eishockeyclub Erfurt melden.

Der EHC Erfurt sucht Hilfskräfte, die die Heimspiele der Black Dragons in der Eishockey-Oberliga absichern. „Hauptsächlich brauchen wir Unterstützung im Gastronomiebereich, etwa am Grill, im VIP-Raum, am Tresen oder im Imbisswagen, sei es bei der Bewirtung oder beim Tragen“, beschreibt Stephan Ritzmann, Geschäftsstellenleiter des EHC, die Aufgaben.

Die Helfer erhalten den Mindestlohn. Sie sollen mindestens 16, idealerweise 18 Jahre alt sein, um auch bei Freitagabendspielen mitwirken zu können. Zudem sei ein Hygienepass erforderlich, bei dessen Erwerb der Verein unterstützt. Alles Weitere wird bei einer Info-Veranstaltung am 22. August (19 Uhr) im Vereinsheim bekannt gegeben.

Interessenten können sich bei Stephan Ritzmann telefonisch (0175/2888560) oder per Mail (info@black-dragons-erfurt.de) melden.