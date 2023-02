Ehemaliger Aufstiegsheld des FC Carl Zeiss Jena wird neuer Trainer beim FSV Zwickau

So feierten sie den Aufstieg in die 2. Bundesliga: Mark Zimmermann (links) und Ronny Thielemann.

Zwickau. Neuer Cheftrainer: Ein Ex-Jenaer steigt in den Abstiegskampf in der 3. Fußball-Liga ein.

Ein ehemaliger Aufstiegsheld des FC Carl Zeiss Jena soll den FSV Zwickau in der dritten Liga vor dem Abstieg retten: Ronny Thielemann (49) ist neuer Trainer des Drittligisten, wie die Zwickauer am Samstagvormittag mitgeteilt haben.

Demnach tritt der neue Trainer sein Amt am Montag an. Bereits am Dienstag soll Ronny Thielemann das erste Mal mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz stehen und die erste Einheit leiten, heißt es von den Westsachsen, die am Samstag ein Punktspiel gegen den Tabellenführer SV Elversberg zu bestreiten haben. Dem FSV droht der Abstieg in die Regionalliga.

Ein Ex-Jenaer musste gehen, ein neuer Ex-Jenaer kommt

Der FSV Zwickau hatte seinen langjährigen Trainer Joe Enochs entlassen. Auch Sportdirektor Toni Wachsmuth, der einst den Nachwuchs beim FC Carl Zeiss Jena durchlaufen hatte und mit dem Club in die zweite Bundesliga aufgestiegen war, musste überraschend gehen.

Mannschaftsfoto nach der Aufstiegsfeier 2006. Hinten von links: Co-Trainer Marco Kämpfe, Marco Riemer, Torsten Ziegner, Stefan Kühne, Norman Wohlfeld, Alexander Maul, Fiete Sykora, Maik Kunze und Trainer Heiko Weber. Vorn von links: Daniel Zaccanti, Holger Hasse, Ronny Thielemann, Mark Zimmermann, Daniel Kraus, Christian Person, Sebastian Hähnge, Kais Manai, Tobias Werner und Ralf Schmidt Foto: Tino Zippel

Bei der Suche nach einem Nachfolger fiel die Wahl auf Thielemann, der auch eine Vergangenheit beim FC Carl Zeiss Jena hat und mit Wachsmuth zusammenspielte. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte 2004 nach Jena. In der ersten Saison gelang der Aufstieg in die Regionalliga. In der folgenden Regionalliga-Serie schaffte das Team unter Trainer Heiko Weber den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Thielemann gehörte zu den Führungsspielern auf diesem Weg.

Mit Lukas Kwasniok in einem Trainerlehrgang

In Liga zwei kam Thielemann zu 13 Einsätzen, bevor er 2007 zur zweiten Mannschaft des FC Energie Cottbus ging. Als Co-Trainer arbeitete Thielemann bislang beim 1. FC Magdeburg und zuletzt beim FC Hansa Rostock. Er hat den Abschluss als Fußballlehrer und war im selben Ausbildungsjahrgang wie Lukas Kwasniok, der den FC Carl Zeiss Jena trainiert hat und derzeit den SC Paderborn im Spitzenfeld der zweiten Bundesliga betreut.

Livestream FC Carl Zeiss Jena gegen BFC Dynamo

FC Carl Zeiss Jena geht mit Glücksbringer ins Spiel gegen BFC Dynamo