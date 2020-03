Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehemaliger Erfurter Rot-Weiß-Spieler in der Kreisliga

Zum Punktspielauftakt der Fußball-Kreisliga im neuen Jahr mussten gleich drei Begegnungen wetterbedingt abgesagt werden; die übrigen vier Spiele konnten – trotz teilweise schwieriger Platzverhältnisse - jedoch durchgeführt werden. Überraschungen blieben indes aus: Mit dem 2:0-Sieg im Derby gegen die SG Suhltal/Eltetal bleibt der ESV Gerstungen zumindest auf Tuchfühlung zum unangefochtenen Spitzenreiter FC Eisenach II, der denkbar knapp 3:2 beim SV Hainich Berka gewann.

SV Hainich Berka – FC Eisenach II 2:3. Nach dieser hart und dramatisch umkämpften Partie, in der Schiri Max Graf insgesamt achtmal „Gelb“ und einmal „Rot“ zückte, zieht der FC Eisenach II weiter unangefochten seine Kreise an der Tabellenspitze. Indes hielten die Gastgeber über lange Zeit kampfstark dagegen, glichen nach den FC-Führungstreffern von Steven Aubel zum 0:1 (27.) und Robert Fischer zum 0:2 (48.) per sattem 20-Meter-Schuss von Florian Schmidt (53.) und Kopfball von André Hörschelmann (61.) sogar zum 2:2 aus. „Für uns war mehr drin, aber die Glücklicheren haben gewonnen“: Aus Sicht von Hainich-Trainer Thomas Brückmann seien die beiden Gegentreffer „Geschenke“ gewesen, nachdem die Heimelf den Ball jeweils leichtfertig vertändelt hatte. Belege für ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe seien auch die drei Pfostentreffer der Gastgeber von Florian Schmidt (15.), Christoph Daut (kurz nach dem 0:2) und Ronny Fischer (kurz nach dem 2:3) gewesen. Den Siegtreffer (76.) für die FC-Zweite erzielte erneut Aubel, der nach drei gelungenen Doppelpässen nur noch den Fuß dran hielt. Schlecht für den SV Hainich: Nach Gerangel mit FC-Spielertrainer Guido Kehr (76., kurz vor dem 2:3) brannten André Hörschelmann im Eifer des Gefechts so die Sicherungen durch. Er ließ sich zu einer Kopfnuss hinreißen, dass dem Schiri nichts anderes übrig blieb als ihn des Platzes zu verweisen. Die letzte Viertelstunde mussten die Gastgeber in Unterzahl absolvieren.

EFC Ruhla/Wutha-Farnroda II – SV Mihla 2:1. Aus Sicht der Gäste sei eine Punkteteilung nach einem „munteren Spiel“ vor 25 Zuschauern durchaus gerecht gewesen, so Mihlas Trainer Mike Brückmann. Letztlich nutzten jedoch die Gastgeber auf gut bespielbarem Platz in Thal die freien Räume besser und ihre Chancen konsequenter, während die Gäste so einige gute Möglichkeiten liegen ließen, indem sie sich oft vor dem gegnerischen Kasten verzettelten. Lob verdiente sich Schiri Sebastian Kühm, der keinerlei Fehlentscheidungen traf.Das 1:0 (22.) erzielte Lucas Maschauer aus dem Spiel heraus und beim 2:0 (50.) durch Marcus Maschauer verloren die Gäste den Ball durch Fehlpass an der Mittellinie, was die Erbstromtaler nutzten, um erfolgreich zu kontern. Den Gästen gelang in der 54. Minute nur noch der Anschlusstreffer zum 2:1 per 30-Meter-Sonntagsschuss von Alexander Deist. Deist ist neu beim SV Mihla. Er war früher Nachwuchsspieler beim FC Rot-Weiß Erfurt, spielte dort B- und A-Junioren-Bundesliga, war aber danach seit 2016 nicht mehr aktiv.

FSV Eintracht Eisenach – FSV Herda 2:1. Nach zähem Spielverlauf, bei dem sich die Gastgeber vor 20 Zuschauern gegen schwache Gäste ziemlich schwer taten, gelang am Ende mit Einsatz und Kampfmoral noch der knappe, aber verdiente Sieg, mit dem die Eintracht ihren sechsten Tabellenplatz festigte. Das 1:0 (57.) war ein Eigentor von Herdas Keeper Enrico Schäfer, der einen Freistoß von Raman Khalil aus spitzem Winkel, bei dem der Ball am Pfosten landete, per missglücktem Abwehrversuch ins eigene Netz lenkte. In der 62. Minute reichte ein Ballverlust der Eintracht in der Vorwärtsbewegung, um Herdas Torjäger Michael Eick per Konter zum 1:1 zum Zuge kommen zu lassen. Der Siegtreffer in der 74. Minute wurde indes sehr schön heraus gespielt von den beiden „Youngstern“ Justin Lorke (17), der erst sein zweites Kreisliga-Punktspiel bestritt und vorlegte, und Justin Lier, der Herdas Schlussmann umkurvte und einschoss. Lob verdiente sich Schiri Frank Stein, der die sehr faire Partie jederzeit bestens im Griff hatte.

ESV Gerstungen – SG Suhltal/Eltetal 2:0. Nach einem kampfbetonten Derby auf Augenhöhe, in dem Schiri René Trapp insgesamt achtmal zur gelben Karte griff, hatte aus Sicht der Gastgeber die glücklichere Mannschaft das bessere Ende für sich. ESV-Chef Norbert Wimmel merkte dazu an, dass es „grenzwertig“ gewesen sei, angesichts des schweren Bodens überhaupt spielen zu können. Sicherlich ein Mitgrund dafür, dass die Treffer zum 1:0 durch Daniel Mayer (45.) und 2:0 durch Niklas Henning (90.+) durchaus „glücklich“ fielen. Viele Freistöße und halbe Chancen gab’s indes auf beiden Seiten, ohne dass diese jedoch in allen Fällen zwingend waren. Positiv aus Gerstunger Sicht: Der reaktivierte Philipp Kutza, er hatte ein halbes Jahr ausgesetzt, bereicherte das Spiel. Indes hat der Tabellenzweite noch „winzige Hoffnungen“, am Tabellenführer dran zu bleiben. Der Abstand beträgt derzeit zehn Punkte, doch hat der FCE II auch schon zwei Spiele mehr absolviert.