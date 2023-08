Ehemaliger Rot-Weiß-Spieler Crnkic gestorben

Nermin Crnkic kam für den FC Rot-Weiß Erfurt in elf Spielen zum Einsatz. Nun wurde bekannt, dass der Mittelfeldspieler gestorben ist.

Erfurt. Nermin Crnkic spielte im Frühjahr 2018 für den FC Rot-Weiß Erfurt. Nun ist der Fußballer im Alter von nur 30 Jahren gestorben, wie sein letzter Verein, Rapid City, bestätigte.

Fußballer Nermin Crnkic, der von Januar bis Juli 2018 beim FC Rot-Weiß Erfurt unter Vertrag stand, ist im Alter von 30 Jahren gestorben. Das bestätigte der Rapid City FC, für den er zuletzt in der amerikanischen Hallenfußball-Liga (MLIS) spielte. Nach Angaben seines Vereins wurde er leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Todesursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein. „Er war ein großartiger Mensch auf und neben dem Spielfeld. Du wirst uns fehlen, Nummer 10“, würdigte ihn Vereinspräsident Louis Stephens.

Der Angreifer wechselte als vereinsloser Spieler in der Winterpause 2018 zum FC Rot-Weiß Erfurt, nachdem er zuvor zum Kader von FK Sarajewo gehörte. Crnkic erwies sich als Verstärkung und kam zu elf Einsätzen im Erfurter Trikot. Er erzielte zwei Tore, bereitete einen Treffer vor. Den Drittliga-Abstieg des FC Rot-Weiß konnte aber auch er nicht verhindern.

Sein Engagement endete damals unrühmlich. Nach einer Spuckattacke auf einen Gegenspieler beim 0:5 gegen den Chemnitzer FC und einer Roten Karte wurde er vier Spiele suspendiert und kam nach Ablauf der Sperre in der letzten Partie nicht mehr zum Einsatz. Von Erfurt aus wechselte er zurück in seine Heimat, zu FK Tuzla City nach Bosnien und Herzegowina, bevor er in die USA ging.