Souverän hat der SV 1879 Ehrenhain den zuletzt aufstrebenden Aufsteiger SG Gera-Westvororte mit 3:0 bezwungen und sich den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. „Bis auf die 20 Minuten nach der Pause war ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft zufrieden. Wir sind zu Beginn wie ein Spitzenteam aufgetreten, haben die Tore stets zum richtigen Zeitpunkt erzielt. Nach dem Wechsel hätte ich mir mehr Dominanz gewünscht. Da haben wir förmlich um ein Gegentor gebettelt“, urteilte Gastgeber-Trainer Jörg Böckel. Ein Gegentor gab es nicht, wohl aber die Rote Karte wegen einer Notbremse für Kevin Fritzsche, der den durchgebrochenen Philipp Rehnelt nur per Foul an der Strafraumgrenze stoppen konnte (62.). Da stand es allerdings schon 3:0 für die Ehrenhainer. Christopher Lehmann hatte die Hausherren per Freistoß in Führung gebracht, weil sich die Westvororte-Mauer beim Schuss öffnete (13.). Noch unglücklicher der zweiten Ehrenhainer Treffer. Jonas Kölling konnte gegen Christopher Lehmann nicht klären, dessen scharfe Eingabe dann Dominik Klammt mit seinem Standbein per Eigentor in die Maschen setzte (15.). Vor der Pause machten die Hausherren schon alles klar. Nach einem Freistoß von der Seitenauslinie war Andy Knutas im zweiten Anlauf zum 3:0 erfolgreich (42.). „Schade, dass meine beiden Innenverteidiger heute nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Wir haben keinen schlechten Fußball gespielt. Deshalb bin ich auch nicht unzufrieden. Nur bei den Gegentoren sind uns gravierende individuelle Fehler unterlaufen, die von einem Spitzenteam bestraft werden. Das war schade. Hier war mehr möglich“, kommentierte Westvororte-Trainer Mike Baumann das Ergebnis. Bestnoten verteilte er an seinen Sechser Tom Eichberger. „Trotz der Niederlage war er der beste Spieler auf dem Platz. Wenn er so weiter macht, bleibt er ein ganz wichtiger Mann für uns“, verriet der Coach schon mit Blick auf das Gastspiel von Weida am nächsten Sonnabend in der Saarbach-Arena