Ehrenhain und Wismut mit Blick nach oben

Am Wochenende beginnt die Rückrunde der Thüringenliga. Der SV 1879 Ehrenhain (2.), Wismut Gera (4.), Westvororte (12.) und Weida (14.) gehen mit verschiedenen Zielen in die zweite Halbserie.

SpG FC Wacker 14 Teistungen –

SV 1879 Ehrenhain(So., 14 Uhr)

Der SV 1879 Ehrenhain (46:30 Tore/34 Punkte) hat eine ordentliche Vorbereitung hingelegt. „Wir sind diesmal mit unseren Testspielen nach Sachsen gegangen und dabei ungeschlagen geblieben. Wir haben relativ viele Gegentore bekommen. Aber am Sonntag in Teistungen zählt das ohnehin nicht mehr“, sagt Trainer Jörg Böckel. Neu im Team ist nur Torwart Nicolas Kriebel, der vom zurückgezogenen Oberligisten Hohenstein-Ernstthal kam und in der Vorsaison beim Liga-Rivalen Wismut Gera den Kasten hütete. „Vor dem Rückrundenstart weiß niemand so richtig, wo er steht. Man fängt fast bei null an. Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzwingen und natürlich die drei Punkte mit auf die lange Heimreise nehmen“, äußert sich der Coach.

Schon eine Woche später gibt es daheim gegen Wismut Gera die erste echte Standortbestimmung. „Ob wir spielen können, wissen wir noch nicht. Ursprünglich hatten wir erwogen, die Partie auf den Mittwoch vor Himmelfahrt zu verlegen. Mal sehen was sich ergibt.“, so Jörg Böckel. Noch nicht entschieden ist auch, wie der Verein mit der Ausbootung aus dem Landespokal-Halbfinale umgeht. Ein nochmaliger Einspruch ist durchaus möglich.

BSG Wismut Gera

Eintr. Sondershausen(Sa., 14 Uhr)

Nicht wirklich entspannt geht die BSG Wismut Gera (53:36/27) am Sonnabend in ihr Heimspiel gegen den BSV Eintracht Sondershausen. Die Vorbereitung verlief nicht sonderlich erbaulich. Viele Krankheits- und Verletzungsausfälle prägten gerade die letzten Wochen. Tiefpunkt war die 1:3-Heimpleite gegen Landesklassist Jena-Zwätzen. Kadermäßig hat sich im Winter kaum etwas verändert. Der Vertrag mit dem zweitliga-erfahrenen Routinier Robert Paul wurde vorzeitig aufgelöst. Mit Maximilian Paul kam ein dritter junger Torwart von Eintracht Eisenberg. „Ich bin gespannt auf das Spiel gegen Sondershausen. Wir haben trotz einiger Ausfälle in der Offensive genug Qualität im Kader“, ist sich Trainer Marcus Dörfer sicher. Auf jeden Fall verzichten muss er auf Benjamin Keller wegen dessen fünfter Gelber Karte und Marcel Kießling wegen einer Zehenverletzung, hofft aber auf die Rückkehr von Torjäger Rico Heuschkel, Chris Söllner, Marcel Hartmann und Maximilian Dörlitz. Den Blick nach oben hat man in Gera noch nicht verloren. „Sollten Fahner Höhe und Ehrenhain schwächeln, dann wollen wir da sein, ohne schon jetzt einen Wiederaufstieg ins Auge zu fassen.“

1. SC 1911 Heiligenstadt

SpG Westvororte(Sa., 14 Uhr)

Bei Aufsteiger SG Gera-Westvororte (20:29/17) hat sich in der Winterpause viel getan. Auf der Trainerbank wurde Mike Baumann trotz allen sportlichen Erfolgs durch Frank Schäfer ersetzt. Der einstige Geraer Wismut-Torwart zeichnet parallel weiterhin für die Verbandsliga-A-Junioren des JFC Gera verantwortlich. Auch sechs Zugänge gab es. Bosse Struz, Tom Fuchs (beide Rotation 1950 Leipzig), Felix Kühn (Silbitz/Crossen), Franz Gruber (St. Gangloff), Loris Machold (SV 1887 Roschütz) und Max Stürmer (SG Langenwetzendorf) haben sich im Saarbachtal angemeldet.

Am Sonnabend geht es zum Tabellenneunten 1. SC 1911 Heiligenstadt. „Im kreativen Bereich sind wir mit Bosse Struz und Tom Eichberger gut aufgestellt. Wir wollen punkten, haben vom Hinspiel noch etwas gutzumachen, als wir kurz vor Schluss unglücklich mit 1:2 unterlagen“, sagt Frank Schäfer. Das Ziel heißt Klassenerhalt. „Personell habe ich die Qual die Wahl. Die Mannschaft hat das Zeug dazu, die nötigen Punkte zu holen, muss dafür aber in jedem Spiel an ihre Leistungsgrenzen gehen“, so der 43-Jährige, der das Team mit Co-Trainer Philipp Schlebe führt.

SpG 1. FC Sonneberg 04

SpG Thüringen Weida(Sa., 14 Uhr)

Bei der SG Thüringen Weida (14:36/13) lief in der Vorbereitung nicht alles rund. Die Unruhe rund um den fast geschlossen zurückgetretenen Vereinsvorstand belastete das Team aber nicht großartig. Es kamen aber nur drei Testspiele zustande, was für den neuen Trainer David Kwiatkowski eindeutig zu wenig waren. Auch in Weida drehte sich das Personalkarussell. Routinier Christian Gerold beendete seine Laufbahn. Mit dem 20 Jahre jungen Julius Grabs kam ein Kicker vom Oberligisten VfL 05 Hohenstein-Ernstthal, der wegen eines Nasenbeinbruchs aber in keinem Test mitwirken konnte. Auch Robert Müller vom Kreisligisten TSV 1872 Langenwetzendorf und Glenn-Emilian Emsen, der für den Nachwuchs von Babelsberg, Rot-Weiß Erfurt und Zwickau kickte und nun versuchen will, im Männerbereich Fuß zu fassen, haben sich den Osterburgstädtern angeschlossen. „Ich bin guter Dinge. Wir müssen zunächst alle Spieler fit bekommen, dann die Fehler auf dem Platz minimieren. Genug gute Ansätze habe ich gesehen“, äußerte sich David Kwiatkowski. In aufsteigender Form präsentierte sich Torjäger Tim Urban, der nach schwacher Hinrunde in jedem Testspiel ins Schwarze traf. Diese Serie will er in Sonneberg fortsetzen.