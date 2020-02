Eichsfeld. Fußball-Testspiele: 1. SC Heiligenstadt und Wacker Teistungen treten am Wochenende zu Hause an

Eichsfelder Duo testet für den Ernstfall

Den letzten Feinschliff wollen sich die beiden Eichsfelder Fußball-Verbandsligisten FC Wacker Teistungen und SC Heiligenstadt am kommenden Wochenende holen, bevor es dann eine Woche später in der Meisterschaft wieder losgeht. Während Teistungen am Samstag, 22. Februar, und Sonntag, 23. Februar, gegen den niedersächsischen Bezirksligisten SG Bergdörfer und Kreisoberligist DJK Arenshausen gleich zweimal im Einsatz ist, treffen die Heiligenstädter am Samstag zu Hause auf den 1. SC Göttingen 05.

Teistungens Trainer Volker Reinhardt ist froh, dass seine Jungs gleich zweimal auflaufen können, auch wenn ihm in beiden Duellen einige Akteure nicht zur Verfügung stehen werden. Kapitän Pierre Schulze plagt ebenso eine Grippe wie den bisher starken Neuzugang Daniele Galluzzi, Marcus Wagenlehner hat Probleme mit der Ferse, David Hartel ist verhindert und Stefan Ballüer hat sich im Training unter der Woche eine Zerrung zugezogen. Markus Göbel kann lediglich am Sonntag nicht auflaufen.

„Wir wollen trotzdem versuchen, beide Spiele durchzuziehen“, erklärt Reinhardt, der sich mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden zeigt. Dem 2:2 gegen den SV Bilshausen (Bezirksliga Niedersachsen) ließen seine Mannen bei ihren 4:0-Erfolgen gegen GW Siemerode und den SSV Nörten-Hardenberg (Bezirksliga Niedersachsen) starke Leistungen folgen. „Jeder zieht im Training hundertprozentig mit und die Jungs setzen die Inhalte sehr schnell um“, lobt Reinhardt. Gastspieler Yann Issenghe habe bereits „sehr gute Ansätze“ gezeigt. „Von ihm erhoffe ich mir einiges“, so Reinhardt.

Für die Heiligenstädter dürfte das Testmatch gegen den Landesligisten aus der niedersächsischen Universitätsstadt wertvolle Erkenntnisse liefern. „Die Qualität des Gegners ist ansprechend. Wir müssen defensiv gut arbeiten, wollen uns aber auch selber Torchancen erspielen. Zumal gilt es, bei gegnerischen Standards aufzupassen“, umreißt Heiligenstadts Trainer Ronny Löwentraut den Masterplan.

In Topbesetzung können die Kurstädter nicht auflaufen. Löwentraut muss sechs Mann ersetzen. Boris Dragicevic hat eine Grippe erwischt, Alexander Rohner muss wegen Adduktorenproblemen passen. Auch die beruflich verhinderten Ivan Peric und Robin Marx fallen aus, ebenso Jan Hausner. A-Junior Yannick Stellmann, der laut Löwentraut eine überzeugende Vorbereitung abliefert, fehlt wegen dienstlicher Verpflichtungen.

1. SC Heiligenstadt gegen 1. SC Göttingen 05: Samstag, 14 Uhr