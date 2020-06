Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eichsfelder Läufer sammeln Kilometer für den guten Zweck

Reichlich Kilometer sammeln für den guten Zweck – das haben auch viele Sportler aus dem Eichsfeld für den „5. Nordhäuser Mukolauf“ gerne getan. 30 oder 60 Minuten lang ging es darum, eine möglichst große Strecke zurückzulegen. Die Startgebühren gehen dabei an den Förderverein Universitätsklinikum Halle-Saale.

Da die Laufveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden konnte, absolvierten die Sportler sie in Eigenregie. Jeder lief auf seiner Wunschstrecke und schickte die per App aufgezeichneten Daten dann an die Verantwortlichen.

Ein gut gelaunter Rundenzähler als Zebra verkleidet

„In den vergangenen beiden Jahren waren einige von uns schon in Nordhausen am Start. Deshalb war es uns wichtig, auch dieses Jahr am Mukolauf teilzunehmen“, erklärte Matthias Hupe von den Lauffreunden Eichsfeld. Um möglichst vielen die Chance zu geben, mitzumachen, habe man den Lauf auf zwei Gruppen aufgesplittet, erklärt der Kefferhäuser. Die elfköpfige erste Gruppe drehte dabei ihre Runden im Dingelstädter Stadion. Der Spaß kam bei allem Schweiß nicht zu kurz – der als Zebra verkleidete Sten Löwe fungierte gut gelaunt als Rundenzähler, auch der Nachwuchs war eifrig mit bei der Sache. „Sicherlich ging es bei diesem Lauf nicht in erster Linie um die gelaufenen Kilometer, aber es wurden trotzdem sehr gute Ergebnisse erreicht“, berichtete Hupe.

Bei besten äußeren Bedingungen hervorragende Werte

Die größte Strecke in einer Stunde schaffte Frank Gatzemeier mit 15.440 Metern. Ihm folgte Matthias Hupe und Frank Vasterling mit 14200 m. Anna Rhode kam auf stolze 14,1 Kilometer in der Stunde. Auch die anderen Lauffreunde erreichten bei besten äußeren Bedingungen hervorragende Werte. Löwe schaffte 13.500 m und Erik Kirchberg 13.100 m. Matthias Körner und Christian Steins legten jeweils 11.800 m zurück.

Die zweite Gruppe ging nicht auf der Rundbahn, sondern im Heiligenstädter Stadtwald auf Kilometerjagd und nahm dabei auch einige Höhenmeter auf sich. Am Ende standen für Frank Dietrich, Sylvio Bachmann und Karsten Klingenstein sogar mehr als die geforderten 60 Minuten auf der Stoppuhr, aber das wunderte Hupe nicht. „So sind Läufer nun mal. Wenn es läuft, dann läuft es“, erklärte der Berglauf-EM-Teilnehmer mit einem Schmunzeln.

Auch Mathias Wieg vom LTV Obereichsfeld unterstützte den Spendenlauf gerne. „Für solche Veranstaltungen bin ich immer zu begeistern“, erklärte der Gernröder. Im vergangenen Jahr hatte Wieg vor Ort noch seine Runden gedreht. Dieses Mal legte er einen „regenerativen Dauerlauf“ in der Natur ein und steuerte neben seiner Spende 11,04 Kilometer bei.