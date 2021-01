Ein Argentinier als letztes fehlendes Puzzleteil für die Löwen-Aufholjagd?

Mit dem Schnauzer zum Erfolg: Der neue Löwe Juan Manuel Barga Pezzarini will bei seinem Debüt am Sonntag dabei helfen, dass Erfurt den zweiten Saisonsieg einfährt.

Florian Gut hat seine alten Verbindungen spielen lassen. Der sportliche Leiter der Basketball-Löwen Erfurt war einst kurzzeitig Headcoach in Recklinghausen. In den letzten Wochen, als er die coronabedingt pausierenden Regionalligen nach einer weiteren möglichen Verstärkung für sein Pro-B-Team durchforstete, wurde er in Recklinghausen fündig. Dort hatte sich seit Oktober ein Argentinier mit italienischem Pass fitgehalten, der zuletzt in der 1. Regionalliga West bei Ibbenbüren und Herten gespielt hat und der Liebe wegen im Ruhrgebiet geblieben war: Juan Manuel Barga Pezzarini.