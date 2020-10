Ein Klassenunterschied: ThSV Eisenach dominiert in Fürstenfeldbruck

Als der Eisenacher Mannschaftsbus kurz nach zehn am Abend Fürstenfeldbruck verließ, war das Spiel schon abgehakt. Trotz der 36:26 (20:14)-Eckdaten ei­nes nie gefährdeten Zehn-Tore-Tri­umphs gegen den Neuling aus der Münchner Vorstadt und der damit verbundenen Zugabe der temporären Tabellenführung der 2. Handball-Bundesliga. Trotz der kleinen Gala der Linkshänder (Weyhrauch, Saul), die zusammen mehr als die Hälfte aller Eisenacher Treffer erzielten – wobei vor allem Wirbelwind Weyhrauch praktisch alles glückte: Flüge in den Kreis, schnelle Gegenstöße, Siebenmeter. Und ungeachtet der fast eine Halbzeit lang kühl und fehlerfrei funktionierenden Mannschaft, die den Matchplan von Markus Krauthoff-Murfuni routiniert und perfekt umsetzte.

Vielleicht muss man aber auch sagen: gerade deshalb. Gerade deshalb hakten alle das Spiel schnell ab, weil in ihm ein Klassenunterschied sichtbar wurde. Der engagierte, bisweilen euphorische Aufsteiger konnte die unübersehbaren individuellen Vorteile der Thüringer nie kompensieren. Mit über weite Strecken nur acht Feldspielern – die angeschlagenen Kikanovic und Alaj blieben draußen, Tokic bekam nur Kurzeinsätze – dominierten die Gäste das Spiel vom Anwurf weg. „Alle Mannschaftsteile haben sich gut ergänzt“, stellte Krauthoff-Murfuni nach seiner Punktspiel-Feuertaufe erleichtert fest und bezog dies ausdrücklich auch auf das Torhüterduett. Der österreichische Neuzugang Eichberger zeigte sich mit seinem Einstand „zufrieden“, Altmeister Voncina bedankte sich für die Einwechslung in den letzten zwanzig Minuten mit einer Halte-Quote von fünfzig Prozent.

Beim 11:20 kurz vor der Pause war die Entscheidung im Grunde gefallen. Kompakte Abwehr, Ballgewinne, Gegenstöße, einfache Tore, zu denen auch Linksaußen Snajder sieben Mal beitrug, dazu gelungene Anspiele an den Kreis (Potisk, Dicker). So sah das Rezept der Eisenacher aus, ehe sich in der Folge unnötige Nachlässigkeiten einschlichen, die Fürstenfeldbruck zur Aufholjagd inspirierten. Bis auf vier Tore kamen die Rand-Münchner heran (21:25/43.), doch wirklich in Gefahr geriet der ThSV nicht. „Da müssen wir einfach konsequenter sein und solche Aussetzer vermeiden“, bemerkte Rechtsaußen Weyhrauch schon mit Blick auf die kommenden Kaliber der Liga.

Wichtig an diesem Abend waren aber auch andere, coronabedingte Eckdaten. Nur 200 Zuschauer waren in der 1000 Besucher fassenden Wittelsbacher Halle erlaubt, jedem von ihnen wurde am Eingang Fieber gemessen. Komplikationslos. Und so darf die Liga als Signal aus Fürstenfeldbruck ne­ben dem Sieg des Favoriten ein Mut machendes, weil funktionierendes Hygienekonzept zur Kenntnis nehmen.

Die Gastgeber dürfen das ebenso als Pluspunkt für sich verbuchen wie die trotz aller Aufstiegseuphorie jederzeit unaufgeregte Atmosphäre rund um ein sportlich überaus faires Spiel. Eine Unaufgeregtheit übrigens, die wohltuend auch der Mann am Hallenmikrofon artikulierte.

Ein Aufsteiger, erst recht im ersten Spiel, kann eine Wundertüte sein. Dieser war es nicht. „Am Ende steht Ernüchterung. Eisenach hat unsere Grenzen aufgezeigt“, sagte TuS-Trainer Martin Wild. „Wir können stolz sein, den Moment genießen, aber wir wissen auch, dass die Aufgaben erst kommen“, resümierte sein Gegenüber Krauthoff-Murfuni. Eisenachs Trainer begann noch auf der 430 Kilometer langen Heimfahrt in der Nacht mit der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Nettelstedt. Fürstenfeldbruck war ein gelungener Anfang. Nicht mehr.

Aber auch nicht weniger.