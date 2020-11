Ein kleines Fußballwunder: Jena steht nach Sieg über Valencia Kopf

Als das Gespräch auf das Spiel in Valencia auf den Tag vor 40 Jahren kommt, da muss er kurz überlegen. „Das Spiel in Jena gegen den AS Rom überstrahlt alles“, sagt Konrad Weise. „Wir wollten zeigen, dass wir besser sind, als es das 0:3 in Rom aussagte - und haben ein kleines Fußballwunder vollbracht.“

Nach dem 4:0-Sieg gegen die Tifosi stand das Paradies Kopf. „Das habe ich nie wieder erlebt, dass sich wildfremde Menschen derart um den Hals gefallen sind, gejubelt und geschrien haben.“ Ein magischer Abend. Und Konrad Weise legte noch eine Episode nach. Die Römer hatten ihre Rückreise unmittelbar nach Spielschluss geplant. Eine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen hatte wohl keiner der Italiener für möglich gehalten, angesichts des 3:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel. Nach dem Schlusspfiff sei Trainer Nils Liedholm zu den Jenaern gekommen und gesagt: „Wir hatten Recht. Eine Verlängerung hat es nicht gegeben.“

Für die zweite Runde des Europapokals der Pokalsieger bekamen die Jenaer den FC Valencia zugelost. Für Konrad Weise spielerisch noch einen Tacken besser. „Das war schon eine Klassemannschaft, top-besetzt, zudem der Titelverteidiger.“ Nach dem 3:1 im Hinspiel behielten die Jenaer auch vor der heißblütigen Kulisse im „Casanova“ kühlen Kopf, ließen nur einen Treffer von Manuel Botubot (61.) zu, der den Jenaer Torhüter Hans-Ulrich Grapenthin aus acht Metern mit einem Kopfball überwand. „Wir haben auf Sieg gespielt“, sagt Konrad Weise, „anders geht das gar nichts, anders sind wir nie in ein Spiel gegangen.“

Nah dran an einer Überraschung gegen Real Madrid

Konrad Weise mit der olympischen Goldmedaille von 1976. Foto: Andreas Rabel

Ein wenig Bammel hatte der Jenaer Abwehrspieler dennoch. „Zu Hause waren wir eine Macht, aber auswärts wackelten wir schon mal - auch in der Oberliga.“ Doch in Valencia behielten die Jenaer die Nerven, setzten ihr taktisches Konzept um. „Von Hektik, gar Planlosigkeit entdeckte ich im Spiel des FC Carl Zeiss keine Spur. Das irritierte offensichtlich die Spanier“, urteilte Uefa-Beobachter Vital Loreaux.

Das Viertelfinale war erreicht, „dass wir es im Cup bis ins Finale schaffen würden, davon war noch keine Rede. Wir waren froh, gegen eine europäische Spitzenmannschaft bestanden zu haben.“

Die Saison darauf im Uefa-Pokal bot sich den Jenaern sogar die Chance, Real Madrid aus dem Wettbewerb zu kicken. Einem 2:3 im Santiago Bernabeu - bei zweimaliger Jenaer Führung - folgte am 4. November 1981 ein 0:0 im Ernst-Abbe-Sportfeld. „Wir waren nahe dran“, sagt Konrad Weise und schmunzelt. „Die Trikots bei uns waren alle gleich. Unterschiede gab es nur in den Farben und den Aufdrucken.“ Doch die Jenaer besaßen auch Jersey aus Strickwaren - blau-weiß-quer gestreift. „Die haben wir aus Apolda bezogen, die waren mal was anderes. Nur regnen durfte es nicht, da wurden die Ärmel lang und länger.“ Und als die Jenaer gegen die Madrilenen mit ihren „Strickwaren“ aufliefen, „da hat mich einer am Trikot gezupft und gefragt: Was ist das?“

Kleines Traditionszimmer im Haus

Das Trikot vom EC-Spiel gegen Madrid hat er genauso in seinem kleinen Traditionszimmer in seinem Haus in Jena - wie auch ein ganz Besonderes, in Orange gehalten. Das stammt von Johan Cruyff vom WM-Spiel 1974. „Cruyff hatte einen Vertrag mit Puma und die niederländische Auswahl war an Adidas gebunden“, erzählt Weise. Es sei damals ein Kompromiss gefunden worden. „Das Trikot, das in meiner Vitrine hängt, hat nur zwei Streifen, seine Mitspieler sind mit drei Streifen an den Ärmeln aufgelaufen. Von diesen Oranje-Trikots gibt es nur ein paar wenige Exemplare.“

16 Jahre hat Konrad Weise für den FC Carl Zeiss Jena gespielt, 86 Mal für die DDR-Auswahl, wurde Olympiasieger 1976. Das hätte sich „Konny“, wie er schon auf dem Greizer Tempelwald gerufen wurde, nicht träumen lassen.

Trainer Otto Schlutter schickte ihn nach Abschluss der achten Klasse zum FC Carl Zeiss. Am ersten Schultag in Jena war die Lehrerin noch von den Socken, dass ein Junge aus Greiz auf der Schulbank saß.

Fußballerisch ging es in Jena rasant voran, er trainierte bald schon mit Ducke und Co. Mit der Junioren-Auswahl erreichte er zweimal das Finale des Uefa-Turniers, dem Vorläufer der Junioren-Europameisterschaften. 1969 wurde nach dem 1:1 im Finale gegen Bulgarien die Münze geworfen. Platz zwei für die DDR-Junioren.

Länderspieldebüt noch vor dem ersten Oberligaeinsatz

Ein Jahr später stand Konrad Weise nach dem 1:1 im Finale gegen die Niederlande als Mannschaftskapitän am Mittelkreis und die Münze kam auf der richtigen Seite zu liegen. „Ausgleichende Gerechtigkeit“, sagt er. Im gleichen Jahr kam er im Ernst-Abbe-Stadion zu seinem Länderspieldebüt, noch vor seinem ersten Oberligaeinsatz. Vor dem Vergleich mit dem Irak im Juli 1970 hatte Georg Buschner, der die DDR-Nationalmannschaft und den FC Carl Zeiss in Personalunion trainierte, einen Spieler auf die Tribüne geschickt, um nachzufragen, ob Sportfreund Weise seine Fußballsachen mit hatte.

Hatte er. „Ich hab mich umgezogen und auf die Bank gesetzt.“ In der Schlussphase kam Konrad Weise ins Spiel, schoss das Tor zum 5:0-Endstand und Georg Buschner meinte: „Nicht dass du jetzt denkst, du bist Nationalspieler. Noch gar nichts bist du.“

Mit der „Zweiten“ in Gera, Steinach, Tiefenort oder Böhlen

Sonnabends spielte der 19-Jährige ein paar Minuten in der Oberliga, am Sonntag in der „Zweiten“ in Gera, Steinach, Tiefenort oder Böhlen. Das ging drei Monate so. „ich hatte keinen freien Tag“. Vor dem Spiel in Zwickau zitierte ihn Trainer Georg Buschner zu sich und teilte ihm mit: „Am Sonnabend stehst du in der Startelf. Wenn du Fehler machst, wirst du ausgewechselt, aber du bekommst in sechs Spielen deine Chance, von Anfang an zu spielen.“

Der Greizer setzte sich durch, erkämpfte sich einen Stammplatz beim mit Nationalspielern gespickten FC Carl Zeiss. Zehn Jahre später zog Konrad Weise mit den Jenaern ins Europapokalfinale. Und 1991 war er der Cheftrainer in Jena, als sich der FC Carl Zeiss am letzten Oberligaspieltag in Cottbus für die 2. Bundesliga qualifizierte.

Vom Selbstverständnis des Klubs damals das Mindeste, was anzustreben war - wie sich Zeiten und Ansprüche doch ändern.

Unsere Serie

Es ist 40 Jahre her, dass der FC Carl Zeiss Jena im Europapokal der Pokalsieger ins Finale einzog. Jenaer Fußballer erinnern sich an die EC-Begegnungen der Saison 1980/81. Den Anfang machte Andreas Bielau. Nach Dietmar Sengewald folgt heute Konrad Weise mit dem Spiel beim FC Valencia. Die Serie wird am 4. März 2021 mit dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Newport County fortgesetzt.

