Ein Krauthäuser Junge träumt von der Formel 1

Die Pokalsammlung von Elias Schorneck wird größer und größer. Der 15-jährige Krauthäuser fuhr in den zurückliegenden Monaten eine sehr erfolgreiche Saison im Kart-Youngster-Cup, der für Jugendliche oft schon Sprungbrett in den Profikartsport war. Nach den Rennen in Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen liegt das Talent vom MC Eisenach auf Rang eins. In seiner Klasse 5 World Formula werden 15-PS-starke Viertakt-Motoren verwendet, mit denen die kleinen Flitzer auf bis zu 100 km/h kommen. Wir sprachen mit dem motorsportbegeisterten Neuntklässler, der in Eisenach die Geschwister-Scholl-Schule besucht.

Wie bist du zu zum Kartsport gekommen?

Mein Papa Michael ist von Kindesbeinen an ein großer Motorsportfan. Er nahm mich früh auf Rallyes mit, schon als ich vier oder fünf Jahre alt war. Und wir schauten oft zusammen im Fernsehen verschiedene Rennserien an. Außerdem ist mein Vater selbst im Simracing unterwegs.

Was ist Simracing?

Das ist virtuelles Rennfahren für Erwachsene. So durfte ich mich auch schon sehr früh im Fahren am Computer üben. Das hat mich immer sehr stolz gemacht. Damit war dann auch die Richtung klar, selbst mal Motorsport betreiben zu wollen. Angefangen habe ich mit Kartslalom in den Jahren 2017 und 2018, seit 2019 fahre ich Kartrennen in meinem eigenen Rennkart im ADAC-Kart-Youngster Cup. In meiner Klasse, sie nennt sich World Formula, war ich von Anfang an sehr erfolgreich und hole in diesem Jahr voraussichtlich den Meistertitel.

Elias Schorneck hat schon zahlreiche Trophäen mit nach Hause gebracht. Foto: Michael Schorneck

Ist der Vorsprung so deutlich?

Nach sechs Läufen liege ich komfortabel auf Platz eins der Gesamtwertung. Sollte es den finalen Lauf geben, müsste ich dort im ersten Rennen nur starten, um den Meistertitel feiern zu können, selbst wenn ich null Punkte bekommen würden. Das liegt am Reglement, an der Streicherregelung. Die zwei schlechtesten Ergebnisse pro Saison werden gestrichen. Also nur wenn ich beispielsweise wegen Covid-19 nicht antreten könnte, kann der Titel noch verloren gehen. Derzeit wird versucht, den abschließenden Lauf am 12. Dezember noch nachzuholen. Wo, ist noch offen.

Wie viele Rennen konnten trotz Corona absolviert werden, wo lief es gut und wo weniger optimal?

Die Saison sollte ursprünglich Anfang Mai beginnen, los ging es dann erst Mitte Juli in Dietershausen bei Fulda. Als meine beste Leistung würde ich die Rennen im Oktober in Bernsgrün hervorheben. Es war sehr kalt und nass. Anfangs hatte ich große Probleme, doch dann konnte ich in beiden Rennen die Gegner mit großem Vorsprung deklassieren. Nicht so gut lief es auf dem Westerwaldring. Wir fanden keine gute Abstimmung für das Kart, ich konnte aber mit Plätzen drei und zwei Schadensbegrenzung betreiben.

Gibt es schon Pläne für 2021?

Weil ich mich weiterentwickeln möchte, will ich im kommenden Jahr in der WAKC (d. Autor: Westdeutscher ADAC Kart Cup) in der Klasse X30 Senior antreten. In dieser anspruchsvolleren Serie mit 30-PS-starken Zweiaktern möchte ich mich dann erneut beweisen und mein Talent zeigen.

Hast du ein Vorbild?

Mein absolutes Vorbild ist Max Verstappen, auch er konnte sich über den Kartsport bis in die Königsklasse Formel 1 fahren. Dies zu erreichen, ist mein Traum und entferntes Ziel. Da Rennsport sehr viel Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt sowie extrem viel Geld kostet, sind wir nun auch auf der Suche nach Unterstützern und Sponsoren. Bisher haben meine Eltern alles allein stemmen müssen. Dafür bin ich ihnen extrem dankbar. Ich weiß, dass sowas nicht selbstverständlich und normal ist.