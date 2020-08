Ein leichter Weg zum Titel im Beachsoccer

Ilmtal Zottelstedt (grünes Trikot, hier gegen die eigene Zweite) will am Sonntag in Ohrdruf erneut den Landestitel verteidigen.

Es gibt nur wenige Sportarten, in denen es so einfach ist einen Landestitel zu holen wie im Beachsoccer. Für die diesjährige Auflage der Thüringer Meisterschaft, die am kommenden Sonntag ab 10 Uhr, erneut auf der Anlage an der Goldberghalle in Ohrdruf ausgetragen wird, lagen dem Thüringer Fußballverband (TFV) bis Dienstag nur vier Anmeldungen vor.