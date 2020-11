Ein Schleizer gehört zu Deutschlands besten Nachwuchsläufern

Deutscher Juniorenmeister über 3000 Meter, jahresschnellster U18-Läufer über die 10.000 Meter: In einem coronabedingt außergewöhnlichen Sportjahr kann Robin Müller dennoch mit zwei Saisonhighlights glänzen. Doch von diesen Resultaten war zunächst keine Rede beim gemütlichen Schwatz im heimischen Wohnzimmer.

Es spricht für den Charakter des bescheidenen 17-Jährigen, dass er nicht mit seinem bisher Geleisteten um sich wirft. Fokussiert blickt der junge Leichtathlet, der seit seinem Wechsel auf das Sportgymnasium für den Erfurter LAC startet, auf die nächsten Etappen seiner sportlichen Karriere.

Und diese hat für den Mittel- und Langstreckenspezialisten gerade erst begonnen, auch wenn der Zwölftklässler schon ein ganzes Stück dabei ist: „Mit acht Jahren bin ich das erste Mal zum VfB Schleiz gegangen. Mein Bruder Marcus war dort Leichtathlet, meine Eltern waren früher ebenfalls gute und erfolgreiche Läufer.“

Mit 15 die Entscheidung für das Sportgymnasium

Heimtrainer Andreas Hoppe erkannte: Hier steht der nächste talentierte Müller vor ihm, meldete Robin allerdings zunächst vermehrt bei den heimischen Volkssportläufen an. Der Initiative von Mutter und inoffizieller Managerin Kathrin Müller ist es zu verdanken, dass sich der Schleizer außerhalb des Landkreises einen Namen machte. Mit 15 gewann er die Mitteldeutschen Meisterschaften, auch bei den Crosswettkämpfen errang Robin Podestplätze.

Da stand für den damaligen Schüler am Konrad-Duden-Gymnasium bereits fest, wie es weitergehen soll mit dem Leistungssport. „Ich wollte den Schritt wagen auf das Sportgymnasium, samt Internat und neuem Umfeld“, sagt Robin Müller, der parallel zur Leichtathletik auch gut zwei Jahre Tischtennis beim TTV Oberböhmsdorf spielte.

Tägliches Training für Olympia 2028

In Erfurt hat er mit Trainer Enrico Aßmus einen ganz Erfahrenen an seiner Seite, der bereits deutsche Topläufer wie Martin Grau oder Sebastian Keiner schliff. Ähnlich erfolgreich möchte Robin ebenfalls einmal werden, trainiert dafür beinahe täglich, sehr strukturiert in verschiedenen Intervallen. Zu seinen Lieblingsstrecken zählen neben den 1500m und 3000m auch die 2000m Hindernis.

„Im Langstreckenlauf trennt sich die Spreu vom Weizen in der U20. Entsprechend hoch ist das Leistungspensum, was ich aktuell gern umsetzen will“, sagt der ambitionierte Schleizer, der aufgrund Corona dieses Jahr häufig in der Heimat trainierte.

Olympia 2028 wäre ein fernes Ziel, das Robin Müller erreichen möchte. Ein nahes hat er sich bereits erfüllt. Als frischer Führerscheinbesitzer kann er künftig auf mobilisiert umsteigen, wenn er mal keine Lust zum Laufen hat.