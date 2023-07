Schwimmen Ein Schwimmpaar als Hoffnungsträger in Fernost

Essen Isabel Gose und ihr Partner Lukas Märtens zählen zu den aussichtsreichsten Medaillenkandidaten bei den Beckenwettbewerben der Schwimm-WM in Japan

Im Mai ist Isabel Gose erst 21 Jahre alt geworden und hat bereits einen kompletten Medaillensatz bei Europameisterschaften gewonnen. Am Sonntag über 400 Meter Freistil strebt die Schwimmerin des SC Magdeburg im japanischen Fukuoka ihr erstes WM-Edelmetall an.

Ihren größten Fan hat Isabel Gose im eigenen Team. Ihr Lebenspartner Lukas Märtens trainiert nicht nur mit ihr in Magdeburg, sondern zählt bei der WM ebenfalls zu den größten deutschen Medaillenhoffnungen. Bei der letzten WM in Budapest verpasste der 21-Jährige als Zweiter nur knapp den Titel.

Gegenseitiger Support nach Siegen und Niederlagen

„Es ist schön, dass Lukas genau weiß, worum es beim Schwimmen geht“, sagt Isabel Gose. „Wir unterstützen uns gegenseitig und wissen , wie man sich nach Siegen, aber auch nach Niederlagen fühlt. Es ist ein großer Vorteil, dass man dann seinen Lebenspartner an seiner Seite hat.“

Die Sportsoldatin gibt aber auch zu, dass eine Beziehung zwischen zwei so erfolgreichen Sportlern auch schon mal Nachteile mit sich bringen: „Es ist nicht immer ganz einfach, das Sportliche und das Private zu trennen. Aber das löst man dann durch Gespräche.“

Isabel Gose: "Ich versuche im Tunnel zu bleiben"

Und manchmal gibt es auch Momente, in denen einer von der beiden Schwimmstars sagt: Stopp, jetzt haben wir genug übers Schwimmen geredet. „Manchmal muss man für sich sein. Vor allem vor Wettkämpfen. Ich bin ein sehr gefühlvoller Mensch, so dass es mir besonders nahe geht, was Lukas bei seinen Wettkämpfen passiert“, erzählt Isabel Gose.

„Manchmal muss ich mich dann in mich zurückziehen, damit kein Gefühlschaos entsteht. Ich versuche dann, in meinem eigenen Tunnel zu bleiben. Wir bekommen das gut hin.“

Isabel Gose und Lukas Märtens drängen sich nicht als Schwimmpaar in die Öffentlichkeit, obwohl es sich wahrscheinlich besser vermarkten ließe. Aber die beiden haben ganz bewusst diese Entscheidung getroffen. Vor einem Jahr bei der Europameisterschaft aber standen Isabel Gose und Lukas Märtens dann doch nicht nur wegen ihrer herausragenden Leistungen im Blickpunkt.

Besondere Geschichte bei der EM in Rom

Weil die beiden am 17. August 2022 in Rom innerhalb von nur neun Minuten jeweils Gold über 400 Meter Freistil geholt hatten, richteten sich alle Kameras auf das überglückliche Paar.

„In Rom war es eine besondere Geschichte. Man hat unsere Emotionen nach unseren Siegen gesehen. Dann ist es okay, als Paar wahrgenommen zu werden. Es war auch wunderschön, was uns dort passiert ist“, erinnert sich Isabel Gose.

Starke Trainingsgruppe

Sie profitiert auch von der starken Trainingsgruppe beim SC Magdeburg, doch eine Kollegin vermisst Isabel Gose schmerzlich. Sarah Wellbrock, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze über 1500 Meter Freistil gewonnen hatte, erklärte wegen einer hartnäckigen Schulterverletzung ihren Rücktritt.

„Sarah war definitiv nicht nur meine Trainingskollegin“, erklärt Isabel Gose. „Sie ist auch mein Vorbild. Was sie geschafft hat, ist toll. Es gab schon lange keine deutsche Schwimmerin, die eine Medaille geholt hat. Ich kann nur zu ihr aufblicken und eifere ihr, was die Medaillen angeht, nach.“

In der Weltjahresbestenliste auf Rang vier

Mit diesem Vorsatz startet Isabel Gose auch bei der WM. Über 800 Meter Freistil steht sie in der Weltjahresbestenliste auf Rang vier. Lautet dann Ihr Ziel für die WM Platz drei? Auf diese Frage gibt es für sie nur eine Antwort: „Das Ziel ist immer eine Medaille. Man sollte seine Ziele stets hochstecken.“