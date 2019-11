Ein Topspiel ohne Sieger im Eisenberger Schortental

Es war vor sieben Jahren, da stand Marcus Dörfer bei der zweiten Mannschaft des SV Eintracht Eisenberg an der Außenlinie. Eine Verletzung hinderte ihn, selbst noch einmal aktiv zu werden. Er unterstützte das damalige Trainer-Duo mit Sebastian Rieger und Maik Allgaier. Als Rieger und Allgaier fehlten, durfte Dörfer ran. Es war das Spiel gegen Kahla III. Und Dörfer löste seine Aufgabe als Hauptverantwortlicher mit Bravour. 2:1 gewann Eisenberg II und vermasselte Kahla den vorzeitigen Aufstieg.

Am Samstag kehrte er wieder zurück ins Eisenberger Schortental, diesmal als Trainer der BSG Wismut Gera. Sportlicher Gegner war die erste Mannschaft der Eintracht in der Verbandsliga. „Ich hatte mich die ganze Woche auf dieses Spiel gefreut. Ich kenne hier noch viele Leute, habe noch viele Freunde. Die Begrüßung war überaus freundlich. Das ist eine schöne Sache für mich“, sagte Dörfer.

Das Spitzenspiel der höchsten Spielklasse Thüringens sah keinen Sieger. 1:1 endete die Partie. Dörfer bezeichnete das Ergebnis als gerecht. „In der Nachspielzeit hätten beide Mannschaften auch noch den Siegtreffer landen können. Das zeigt, dass beide Teams hier gewinnen wollten“, sagte der Wismut-Trainer. Die beiden Tore vor 330 Zuschauern fielen bereits in der ersten Halbzeit. Eisenberg legte los wie die Feuerwehr. Nach drei Spielminuten lag der Ball im Wismut-Kasten. Jakub Petrik hatte zum 1:0 eingenickt.

Und die Eisenberger machten weiter Druck, standen vor dem zweiten Tor, doch Petrik wischte den Ball an die Lattenoberkante (13.) und Stephan Uhl scheiterte freistehend (31.). Die Gäste, die einige Minuten brauchten, um ins Spiel zu finden, kamen fast mit dem Halbzeitpfiff zum 1:1. Der auffälligste Spieler der Geraer, Florian Schubert, legte den Ball uneigennützig quer auf Wismut-Torjäger Rico Heuschkel. Und der Knipser vom Dienst drückte den Ball aus fünf Metern über die Torlinie zum 1:1. Es war Heuschkels 22. Saisontor.

Schubert stand auch im Mittelpunkt, als das Spielgerät in der 34. Minute an den linken Pfosten des Eintracht-Tors klatschte. Den zurückspringenden Ball konnte Mitspieler Marcel Kießling nicht mehr unter Kontrolle bringen. Eisenbergs Petrik ärgerte sich über den Zeitpunkt des 1:1. „Das war bitter, dass wir so spät noch den Ausgleich kriegen.“ In den zweiten 45 Minuten fehlten die großen Strafraumszenen. Bei Wismut wurde der gelb-rot-gefährdete Schubert vorsorglich von den Verantwortlichen vom Platz genommen.

Dann hatte Eisenbergs Torjäger Niclas Stäps zwei starke Szenen. Erst wurde sein Schuss aus spitzem Winkel von Dmitrij Puhan von der Linie geschlagen. Zwei Minuten später stibitzte Stäps im Strafraum einem Geraer den Ball. Dabei kreuzte er den Laufweg, der Wismut-Mann grätschte dazwischen. Stäps wollte den Ball und nicht den Elfmeter. Die Partie blieb spannend, blieb umkämpft. Schiedsrichter Marko Gaßmann zückte in Halbzeit zwei insgesamt sieben Mal den gelben Karton. Für Marcel Hartmann war es eine Gelbe zu viel. Er musste in der 89. Minute vom Platz.

Es folgte Petriks Chance. Eine Fußspitze fehlte zum 2:1. „Wir haben heute ein gutes Verbandsliga-Spiel gesehen. Meine Mannschaft hat mit Leidenschaft gespielt. Das war das wahre Bild, das war der wahre Charakter. Wir hatten am Ende ein kleines Chancenplus. Aber Gera war bis zum Schluss stets gefährlich“, sagte Eisenbergs Trainer Thomas Lässig.