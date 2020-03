Beim 10. Cup der Leinequelle in der Lunaparkhalle in Leinefelde kämpfen acht Mannschaften aus verschiedenen Werkstätten für behinderte Menschen um den ersten Platz. Das St. Johannesstift aus Ershausen war zum ersten Mal dabei.

Ein Turnier in Leinefelde, bei dem alle gewinnen

Jede Woche Freitag heißt es für die Sportler der Werkstätten für behinderte Menschen im Eichsfeld: Training. Dann ziehen sie sich die Fußballschuhe an und kicken, was das Zeug hält. Zum einen bleiben sie damit fit, zum anderen üben sie auch. Zum Beispiel für den „Cup der Leinequelle“, der am Wochenende zum zehnten Mal in der Leinefelder Lunapark-Halle stattfand. Acht Mannschaften aus ganz Thüringen waren gekommen.

Das sei doch ein „wunderschöner Auftakt“ für das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis, die das Turnier ausrichtete, sagte Walter Kohl, Assistent der Geschäftsführung. Er moderierte gemeinsam mit Schwiegersohn Andreas Dietzel den Wettkampf. Und dabei hatte er einiges zu tun, fielen in den 28 Spielen doch ganze 114 Tore während des Nachmittags. Die Eichsfelder Werkstätten aus Heiligenstadt waren mit zwölf Spielern gekommen. Trainer Norbert Jünemann war zufrieden mit seiner Mannschaft, auch wenn man die vielen Unentschieden einfach hätte gewinnen können. „Aber da fehlte uns das Glück im Abschluss“, sagte er. Man komme jedes Jahr gerne her, um sich mit den anderen Teams zu messen. Der Teamgeist wurde beim Turnier ganz groß geschrieben. Foto: Johanna Braun Darunter waren neben den Eichsfelder Werkstätten und der gastgebenden Lebenshilfe auch die Stiftung Finneck aus Sömmerda, die Nordthüringer Lebenshilfe aus Nordhausen, die Lebenshilfe Gera, die Diakonie Doppelpunkt aus Mühlhausen, die Lebenshilfe Erfurt und das St.-Johannesstift aus Ershausen. Letztere waren in diesem Jahr zum ersten Mal dabei, denn das Team ist quasi nagelneu. Auf Anregung der Eltern der Bewohner des Stifts ist eine Sportgruppe entstanden, die sich dann zu einer Fußballmannschaft entwickelt hat, sagte Trainer Andreas Groß. Der Gruppenleiter und Lkw-Fahrer hatte sich dafür bereit erklärt, die Sportler unter seine Fittiche zu nehmen. Weit über 30 Interessierte kamen da zusammen. Man hatte zwar schon am Behindertensportfest in Heiligenstadt teilgenommen, doch war das Turnier in Leinefelde der erste Hallenwettkampf des Teams. Und obwohl das St.-Johannesstift am Ende den letzten Platz belegte, freuten sich die Sportler dennoch und waren sich einig, im kommenden Jahr wieder teilnehmen zu wollen. Ihr nächster Wettkampf vor Publikum steht ihnen beim Sportfest der SG Blau Weiß Ershausen bevor. Dort ist ein Freundschaftsspiel mit den Eichsfelder Werkstätten angesetzt, sagte Andreas Groß, der sich über die gute Zusammenarbeit mit dem Sportverein freute. Sieger wurden die Spieler der Lebenshilfe Erfurt. Foto: Johanna Braun Solch eine Zusammenarbeit gibt es auch zwischen der Mannschaft der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis und dem Birkunger Sportverein. Auf dem dortigen Sportplatz findet einmal im Jahr ein Trainingslager der Einrichtung statt. Für die Mannschaft von Trainer-Duo David Dette und Sven Hohn reichte es am Ende trotz nur zweier Niederlagen gegen starke Gegner lediglich für Platz 6. Den Sieg holten sich die Gäste aus Erfurt, dicht gefolgt von dem Team aus Nordhausen. Auf Platz 3 kam die Lebenshilfe Gera, die in diesem Jahr zum ersten Mal beim Turnier dabei war. „Gewonnen haben alle, die heute hier mitgemacht haben“, sagte Walter Kohl bei der Siegerehrung. „Gewonnen im Zusammensein, in der Fairness und an Sympathie.“ Eigentlich hätten zehn Teams zum Turnier kommen sollen, erzählte David Dette dann noch. Aber die Mannschaften aus Suhl und Bad Klosterlausnitz hatten wegen des Corona-Virus abgesagt. Zwar gebe es dort keine akuten Fälle, man habe aber aus Vorsicht gehandelt. Der Trainer war nur froh, dass es dahingehend von Seiten des Landkreises keine Einwände gegen die Veranstaltung gegeben hatte. „Uns war schon ein bisschen bange, ob es überhaupt klappt.“ Nach diesem erfolgreichen Tag blickte David Dette noch nach vorn. Im Rahmen des Jubiläums der Das Ershäuser Johannesstift war erstmals dabei. Foto: Johanna Braun Lebenshilfe findet im August nämlich ein Integratives Bubblesoccer-Turnier statt. Dabei stecken die Spieler in mit Luft gefüllten durchsichtigen Bällen. Momentan ist man noch auf der Suche nach Teams, die nicht unbedingt aus einem Sportverein kommen müssen. Bei diesem Sport- und Familienfest auf dem Birkunger Sportplatz wird es auch weitere Aktionen und Stationen rund um Bewegung und Sport und jede Menge Spaß geben, versprach David Dette.