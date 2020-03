Ein weiterer Rekord zum Abschied

Am Donnerstag-Nachmittag gab Dr. Gerald Lutz grünes Licht und sorgte so für Erleichterung bei Noah Bitsch. Die Wade ist gesund, einem Einsatz bei den deutschen Karate-Meisterschaften der Leistungsklasse in Hamburg an diesem Wochenende steht nichts im Wege.

Die letzten Tage gestalteten sich zu einem Kampf gegen die Uhr. „Auf dem Weg will ich mich noch einmal für die gute Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt in Erfurt bedanken“, sagt der Waltershäuser. Viele Stunden in der Physiotherapie und ein kontrolliertes Heranführen an die Belastung liegen hinter ihm, doch der Aufwand hat sich gelohnt. Bitsch kann seinen großen Traum vom 20. Titel weiter leben.

Das Okay vom Arzt sorgte auch gedanklich für einen Aufschwung. „Ich würde nicht starten, wenn es den weiteren Verlauf des Jahres auf den Kopf gestellt hätte. In drei Wochen ist die Europameisterschaft und später findet noch das wichtige Qualifikationsturnier für Olympia statt. Die beiden Höhepunkte möchte ich nicht verpassen“, sagt Bitsch. Doch diese Gedanken sind nun ad acta gelegt. Samstag 12 Uhr betritt der Nationalkader erstmals die Matte, um in der Kumite-Klasse bis 75 kg seine Ausnahmestellung zu untermauern. Mit 16 verlor er einen Kampf, blieb ansonsten immer siegreich und baute mit insgesamt 19 Siegen eine Marke auf, die in Deutschland auf sehr lange Zeit, wenn überhaupt, wohl nicht mehr überboten wird. „Den Rekord habe ich schon, aber die Zahl 20 ist natürlich etwas Besonderes für mich. Der 20. Titel im Jahr 2020 – das hätte was“, sagt Bitsch, der das Turnier aber mit noch mehr Respekt als so manchem Vorjahr angeht.

Das kommt nicht nur daher, weil seine Kumite-Klasse mit 39 Startern die größte ist. Seit Jahren versucht der Nachwuchs, den König zu entthronen – und wird auch an diesem Wochenende wieder alles daran setzen. „Der Titel wird nur über mich gehen. Aber die jungen Bundeskader-Athleten haben nichts zu verlieren und können befreit auflaufen. Ich bin eigentlich der Einzige, der dort Druck hat“, sagt Bitsch, der „sechs bis acht Kämpfern“ Titelchancen einräumt, zumal er selbst in den letzten drei Wochen nicht trainieren konnte und selbst erst wieder in den Rhythmus finden muss.

„Unterschätzen werde ich sie nicht“, meint der Waltershäuser bei seiner letzten Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Dass spätestens 2021 ein anderer Athlet die Goldmedaille tragen wird, sieht er sogar positiv. Denn viele der Herausforderer von heute waren einst Schüler und lernten vom Vorbild in vielen Trainingseinheiten.

„Ich freue mich, wie sie sich entwickeln. Aber freiwillig gebe ich den Titel nicht her“, gibt sich Bitsch kämpferisch.

Neben ihm geht mit Michaela Queck eine weitere Sportlerin von Bushido Waltershausen nach langer Verletzungspause an den Start. Sie misst sich bei den Kumite-Damen in der Klasse bis 61 kg und will nach überstandenem Kreuzbandriss wieder in den Wettkampfbetrieb einsteigen. Man darf gespannt sein, wie sie sich nach der über einjährigen Auszeit präsentiert.