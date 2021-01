Eine erfolgreiche Weimarer Gräfin beim Tennis und in der Rodelbahn

Aus der Zeitschrift „Sport im Bild“ stammt dieses Foto; vorne C. Seelemann hinten Gräfin von Wedel beim Rodelwettbewerb 1906 in Oberhof.

Weimar. Als wir vor einiger Zeit über den Frauensport in Weimar schrieben, hatten wir unter den Tennisspielerinnen, die 1907 am I. Internationalen Lawn-Tennis-Turnier teilnahmen ein Fräulein von Wedel aufgeführt, die für Weimar mitgespielt hatte. Jetzt taucht dieser Name in einem Bericht über das erste große Thüringer Wintersportfest in Oberhof 1906 auf. Auf einem Foto mit einem Rodel-Doppelsitzer werden als Fahrerinnen ein Fräulein C. Seelemann und Gräfin Wedel genannt. Dabei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die 1907 genannte Tennisspielerin.

Im Weimarer Adressbuch werden in dieser Zeit gleich mehrere Personen des Adelsgeschlechts von Wedel aufgeführt. So der Oberschlosshauptmann Oskar von Wedel, wohnhaft in der Ackerwand 21 oder der kaiserliche Obertruchsess Ernst von Wedel Alexanderplatz 1. Auch eine Kunstschülerin Gräfin Margarete von Wedel in der Kunstschulstraße 3 ist darunter. Bei ihr handelt es sich wohl um die Tochter der Schriftstellerin Maria Caroline v. Wedel (1855 bis 1913) und Oskar von Wedel. Nach Wikipedia hatten sie fünf Töchter darunter eine Malerin. Das Stadtarchiv von Gotha hat mehrere Zeitungsartikel zu dem Sportfest gefunden. Oberhof gehörte damals zum Herzogtum Sachsen Coburg-Gotha, welches vom Herzog Carl Eduard (1884 bis 1954) regiert wurde. Dieser Enkel der englischen Königin Viktoria ist in England aufgewachsen, bevor er 1900 als Thronfolger nach Gotha kam.

Er war auf Grund seiner Erziehung mit dem „Sports“, wie man damals alle Sportarten, die nicht zum „deutschen Turnen“ gehörten nannte, vertraut. Oberhof als „nationales“ Wintersportzentrum zu entwickeln lag ihm am Herzen. Daher unterstützte er sowohl die Gründung eines Oberhofer Wintersportvereins (1904) durch den ortsansässiger Badearzt Dr. Curt Weidhaas und die Konstituierung des Thüringer Wintersportvereins (1905). Bei der Gründung schlossen sich acht Thüringer Ortsgruppen mit 203 Mitgliedern zu einem Dachverband des Wintersports mit den Sportarten: Skisport, Rodeln, Bobfahren, Schlittschuhlaufen und Eishockey zusammen.

Auch der Weimarer Großherzog Wilhelm Ernst (1876 bis 1923) unterstützte dies in dem er die Ehrenmitgliedschaft annahm. Seine Motivation dürfte vor allem an der Nähe einiger seiner Landesteile um Ilmenau, Stützerbach, Ruhla und Eisenach zu suchen sein. In Eisenach gehörte unter anderem der Rennsteigrekordwanderer Max Raebel, der in Weimar am Konservatorium Musik studiert hatte, zu den „Pionieren“ des Skilaufs. Ob der Bildhauer der Kunsthochschule Adolf Brütt vom Großherzog animiert wurde, einige seiner Studenten zum Wintersportfest nach Oberhof zu schicken, ist nicht überliefert, auf jeden Fall schufen sie dafür mehrere große Schneeplastiken. Vielleicht gehörte ja auch die Kunstschülerin v. Wedel zu den Gestaltern der Schneeplastiken, denn in der Zeitungsnotiz dazu steht: "... selbst die Damen bauen eifrig mit“. Welchen Platz sie beim Rodeln belegte, konnte noch nicht ermittelt werden. Sieger wurden Stärcker-Werckmeister.