Vor dem Spiel des ThSV Eisenach: „Eine leere Halle stimmt mich traurig“

Eisenach. Ex-Eisenacher Branimir Koloper ist am Mittwoch zu Gast. Er spielt jetzt beim TuS Ferndorf.

Der ThSV Eisenach empfängt am Mittwoch den TuS Ferndorf in der 2. Handball-Bundesliga. In den Reihen der Kreuztaler steht ein alter Bekannter: Branimir Koloper. Der abwehrstarke Kreisspieler trug von 2011 bis 2016 das Trikot der Wartburgstädter. Seit der Saison 2017/2018 spielt Branimir Koloper für Ferndorf. Wir sprachen mit dem 35-Jährigen.

Wie geht es Ihnen?

Mir geht es in dieser verrückten Zeit gut. Ich bin gesund und fit.

Der TuS Ferndorf hat nach sieben Spielen 9:5 Punkte auf dem Konto, eine zufriedenstellende Bilanz?

Das kann man so sagen. Natürlich gibt es immer was zu verbessern, doch ich bin mit dieser Punkteausbeute zufrieden.

Was zeichnet ihr Team aus?

Mannschaftlicher Zusammenhalt wird bei uns ganz großgeschrieben. Wir arbeiten täglich intensiv an Verbesserungen, um solch viele technische Fehler wie in Wilhelmshaven zu vermeiden.

Wie ist Ihre Rolle definiert?

Ich bin der Abwehrchef. Selbst bei Gegenstößen laufe ich sofort zur Wechselbank. Das ist sicherlich auch der Grund dafür, dass ich in dieser Saison bisher ohne Treffer geführt werde.

Nahezu exakt vor einem Jahr gastierte der TuS Ferndorf auch in Eisenach und gewann 30:26. Wie sehen Sie die Neuauflage?

Vornweg, an die Werner-Aßmann-Halle habe ich ganz besondere Erinnerungen. Die Atmosphäre ging mir immer unter die Haut. Für mich ist es traurig, eine leere Werner-Aßmann-Halle zu sehen.

Haben Sie noch Kontakte zu Eisenacher Spielern?

Aus meiner Zeit ist kaum noch einer da. Ich freue mich, wenn ich Weggefährten aus dieser Zeit treffe; das waren kürzlich Aivis Jurdzs und Marcel Schliedermann.

ThSV Eisenach – TuS Ferndorf, Mittwoch, 19.30 Uhr, Werner-Aßmann-Halle