Eine Rennstrecke direkt vor der Haustüre weckt auch das Interesse Einheimischer, selbst ordentlich am Gashahn zu drehen. Dementsprechend hoch ist daher die Anzahl von aktiven Piloten, die aus Schleiz oder der näheren Umgebung stammen. Einer von ihnen war Jochen Wöllner.

Der Schleizer ergatterte sich 1962 eine Starterlaubnis. In Ermangelung einer geeigneten Transportmöglichkeit, um seine Renn-AWO, die keine Straßenzulassung besaß, von der Stadt in das nicht weit entfernte Fahrerlager zu bringen, wendete sich Wöllner an Rennleiter Kurt Uibel.

Der versprach für Abhilfe zu sorgen und stellte seinen privaten Pkw samt eines Fahrers zur Verfügung. Mittels einer Wäscheleine, die sich Wöllner von seiner Frau lieh, wurde die AWO zu jeder einzelnen Trainingssitzung von einem Skoda ins Fahrerlager gezogen.

Fahrer legen Wert auf Sauberkeit

Nach getaner Zeitenjagd schob Wöllner seine Maschine wieder das kurze Stück zum Buchhübel hinauf, um dann zurück nach Schleiz zu rollen. Eine gewisse Etikette pflegt die Mehrzahl der Rennfahrer, wenn sie mit ihren geliebten Schmuckstücken aufschlagen.

1956, im Vorfeld der 23. Auflage des Dreieckrennens, regnete es tagelang beharrlich. Obwohl der aus Remptendorf stammende und in Gorndorf bei Saalfeld beheimatete Walter Knoch einen der kürzesten Anreisewege hatte, legte er in Görkwitz freiwillig einen Zwischenstopp ein.

Die Straßenbeschaffenheit auf der Umleitungsstrecke zwischen Eßbach und Neundorf war dermaßen schlecht, dass Knoch kurz vor dem Ziel seinem Zugwagen noch eine Grundreinigung gönnte, um halbwegs zivilisiert im Fahrerlager vorfahren zu können.

Pokal mit besonderem Druck

Es gibt Siegerpokale, die genießen bei Sportlern einen hohen persönlichen Wert oder sind mit großen Emotionen verbunden. Etwas anders verhält sich die Situation bei Michael Hildebrands Trophäe aus dem Jahr 2007. Natürlich war der zweite Platz im Seitenwagenrennen als Co-Pilot von Mike Roscher auch ein spezielles Erlebnis, zumal das Dreieck ein klassisches Heimspiel für den Haidefelder darstellte.

Aber richtig einzigartig gestaltete sich der Pokal aufgrund seines Designs. Dieser wurde versehentlich spiegelverkehrt bedruckt. Noch auf dem Siegerpodest wagte Hildebrand einen kontrollierenden Blick auf die anderen Exemplare und musste feststellen, dass ausschließlich sein Pokal von einem Fehldruck betroffen war.

„Das Ding hat einen Sonderplatz in meiner Sammlung bekommen“, erfreute sich Michael Hildebrand auch Jahre später über sein ganz persönliches Unikat.