Eine Schmerzhafte Jagd-Pause für einen Rudolstädter

Für dieses Bild erhielt Thomas Schauseil den dritten Preis beim Manfred-Fromm-Wettbewerb 2018 in der Kategorie Amateure, es sein erstes preisgekröntes Bild. Es wurde im Februar 2017 bei den Mitteldeutschen Meisterschaften der Junioren in Jena aufgenommen und zeigt den späteren Mitteldeutschen Meister Oleg Ilts aus Meiningen (blauer Judogi) in einer spektakulären Wurfaktion.