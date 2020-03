Einfach gewinnen, so lautet das Motto des SC 03 Weimar

Grundsätzlich, sagt Michael Junker, sei man besser als der Gegner. Und deswegen sei auch klar, dass man einen Sieg anstrebe. Punkt. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SC 03 Weimar macht keinen Hehl aus seiner Forderung an seine Mannschaft, heute auf dem Lindenberg bitteschön dreifach zu punkten. Man stünde schließlich in der Tabelle per se besser als der Kontrahent SV Schott Jena. Und das möge man dann auch auf dem Platz auch sehen.

Nun, es folgen die Aber. Junker könne es fast nicht glauben, dass er bei einem Kader von 20 Mann an einem Freitagnachmittag herumtelefonieren müsse, damit es dann zum Spieltag doch ausreichend Spieler sind. Sogar die Trainer der zweiten und der A-Junioren hatte er an der Strippe, um abzuprüfen, wer denn fürs Spiel der Ersten so alles infrage komme. So 13 seien es gerade, bemerkt der Übungsleiter. Die Woche sei es bei ihm zugegangen wie bei einem schlechten Dominospiel. Ein Stein fiel nach dem anderen, eine Hiobsbotschaft folgte auf die nächste. Florian Rammelt ist gesperrt, das war von vornherein klar. Nun aber gehe es erst richtig los: Florian Sachs ist beruflich verhindert, Marvin Schindler habe sich am Donnerstag bei der letzten Übungseinheit gezerrt, fällt nun verletzt aus. Ein dickes Fragezeichen stünde hinter Stephan Pabst. Und so läppere es sich eben zusammen. „Die Mannschaft wird sich am Ende von allein aufstellen“, sagt Junker. Eines stelle er aber klar: Seine Töppen blieben zuhause, tief im Keller vergraben. Nein, um Himmels Willen, er selbst werde nicht auflaufen. Allerdings, so erzählt er, werde sein Assistenztrainer Jens Ahlgrimm die Schuhe schnüren und als Ersatzmann auf der Bank Platz nehmen. Ahlgrimm ist gerade 44 Jahre jung. „Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es lustig“, sagt Junker.

Grundsätzlich, sagt Junker, habe man jede Chance, das Spiel zu gewinnen. Die Voraussetzung sei aber, dass alle Mann Vollgas geben. Das müsse die Mindestanforderung sein in einem Duell gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle hinter den Goethestädtern steht. „Da ist es egal, wer aufläuft. Da will ich einfach gewinnen“, sagt der Trainer. Das Gelingen dessen wäre wichtig, um nun endlich wieder in die Serie zu kommen, um Rhythmus aufzunehmen. Durch den Spielausfall der vergangenen Woche wisse man nicht, wo man steht. Apropos: Die Partie in Geratal werde wohl an Ostern nachgeholt. Junker präferiert den Gründonnerstag oder den Ostersamstag, möglich ist aber auch eine Terminierung auf den Ostermontag. Damit könne er sich aber aus einem einfachen Grund nicht anfreunden. „Dann ist das komplette Osterfest verhagelt. Dann musst du auch am Ostersamstag trainieren. Besser wäre der Donnerstag oder der Samstag, da hat dann jeder noch was von den Feiertagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nur in der Verbandsliga spielen“, sagt der Weimarer Trainer. Noch aber ist keine Entscheidung gefallen, man harre der Dinge.

Fest steht indes, dass die Partie heute auf dem Kunstrasenplatz auf dem Lindenberg ausgetragen wird. Auch hier hat Junker so seine Problemchen mit dieser Entscheidung. Im Rest der Republik würde inzwischen längst wieder auf Naturrasen gespielt, doch der Platz in Weimar habe seit November keine Maschine, kein Gerät zur Pflege gesehen. Er wolle das nicht werten, finde es aber schade. Ein Nachteil sei es nun nicht, auf den künstlichen Untergrund zu gehen, da man sowieso darauf trainiere. Dennoch spiele sich ein Fußballspiel eben immer schöner, wenn es nach Naturrasen rieche.

All das Drumherum, die Ausfälle, interessiere heute aber wenig. Es gehe um schlichte drei Punkte. Und die, so sagt es Junker, mögen doch bitte in Weimar bleiben. Dass er mit einer Notelf antreten muss, könne sogar zum Vorteil werden. „Dann weiß jeder, dass er alles raushauen muss, dass es auf jede Kleinigkeit ankommt“, sagt Junker.

Heute, 14 Uhr: SC 03 Weimar - SV Schott Jena (Lindenberg, Kunstrasen)