Einmal gefühlt wie Profis

Fußballprofi werden – für viele Nachwuchskicker der Traum schlechthin. Auch einigen B-Junioren des SC Vieselbach 1910 dürfte er dann und wann im Kopf rumspuken. Für ihr Team wurde er nun für ein Wochenende ein kleines bisschen Wirklichkeit. Dank ihres sensationellen Erfolgs bei der Futsal-Landesmeisterschaft durften die Vieselbacher um Trainer Ron Möller am vergangenen Freitag zur Regionalmeisterschaft nach Rostock fahren. „Die gemeinsame Busfahrt mit dem Anhang, der Aufenthalt im Hotel, die ganze Organisation der Meisterschaft – da kam für die Jungs schon ein wenig Profi-Feeling auf“, sagte Möller. Die Kosten für den Ausflug, laut Möller im mittleren vierstelligen Bereich, konnten auch dank einer Bäckerei, die Meisterbrötchen verkaufte, privaten Gönnern und sogar dem Freizeitteam des Vereins, das etwas dazugab, gestemmt werden.

Um 14 Uhr machte sich der Vieselbacher Tross am Freitag auf den Weg nach Rostock. Knapp 50 Mann stark war die Reisegruppe, der sich einige dann noch am Samstagmorgen per Pkw anschlossen. Nach einer Busfahrt mit Hindernissen – eine Umleitung durch alte Industrieruinen war plötzlich zugeparkt – kamen die Landesmeister halb neun in der Ostseestadt an. Abends verordnete Trainer Möller noch eine kleine Laufeinheit an, dann ging es zeitig ins Bett. „Hoffe ich zumindest“, so Möller schmunzelnd.

Besagtes Profi-Feeling kam erstmal am nächsten Morgen auf: Busfahrt zur Spielstätte, Delegationsleitertreffen, Mannschaftsfotos, Vorstellung der Spieler. „Der Hallensprecher wusste nicht, wo Vieselbach liegt, und sagte, er müsse das erstmal googeln“, lachte der Trainer.

Mit zwei Siegen am Ende nureinen Punkt hinter dem Zweiten

Aufgeregt und, wie schon beim Landesfinale, als krasser Außenseiter starteten die Vieselbacher ins Turnier. Die Futsal-Meister der anderen Bundesländer – TeBe Berlin (Regionalliga), FC Mecklenburg Schwerin, 1. FC Frankfurt/Oder, Bischofswerdaer FV, Germania Halberstadt (alle Verbandsliga) – allesamt höherklassig als der Erfurter Kreisoberligist. In ihrem ersten Spiel trafen die Vieselbacher auf das Schweriner Nachwuchsleistungszentrum.

Tom Köditz, schon beim Landesfinale bester Torschütze, brachte den Außenseiter in Front. Doch unglücklich ging das Spiel 1:2 verloren. Ähnlich lief es gegen Bischofswerda: 1:0-Führung, dann der Rückstand durch zwei Unachtsamkeiten. Doch nach dem Ausgleich nahm Möller eine Auszeit, schwor sein Team noch einmal ein. Mit Erfolg: Matthias Palmowski gelang per Konter der 3:2-Siegtreffer. Der Underdog hatte die erste Duftmarke gesetzt.

Gegen Frankfurt/Oder (0:2) und den am Ende souveränen Sieger TeBe Berlin (0:4) zahlten die Vieselbacher Lehrgeld. „Wobei wir auch da nicht gnadenlos unterlegen waren und gute Chancen hatten“, wie der Coach befand. Im letzten Spiel wartete Halberstadt, bis dato Turnierzweiter. Unterstützt von der eigenen Reisegruppe im Grün des Vereins und von den Schwerinern, die mit Vieselbacher Schützenhilfe noch Zweiter werden konnten, zeigte der SC-Nachwuchs sein bestes Turnierspiel und gewann mit 4:0. Die Halle tobte, der Außenseiter schaffte einen starken vierten Platz, nur einen Punkt hinter den Zweiten, und hinterließ mit seinem Anhang einen nachhaltigen Eindruck. „Wir hatten mit unseren 30, 40 Leuten die größte und lauteste Fankolonie dabei. Am Ende meinte der Hallensprecher, der Vieselbach anfangs nicht kannte: ‘Was wäre dieser Tag ohne den SC Vieselbach 1910 gewesen’“, meinte Möller stolz. Nach dem Turnier folgten ein Ausflug nach Warnemünde und ein gemeinsames Abendessen in Rostock, ehe die Vieselbacher Talente im Hotel die Nacht zum Tag machten und 3 Uhr morgens noch auf der Straße kickten.

Jetzt, nach ihrem Profi-Tag, war die Spannung abgefallen.