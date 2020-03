Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eintracht-Anhänger montieren Bandenwerbung an neuem Platz

Die Fans von Eintracht Sondershausen hatten in den letzten Wochen alle Hände voll zu tun. Der Abriss des Stadions am Göldner beginnt in diesen Tagen. Jetzt wurde die Fangemeinde aufgerufen, die Bandenwerbung am Stadion zu demontieren und wohlbehalten zum Fußballplatz nach Jecha zu transportieren. Es waren über 250 Meter Werbeträger zu montieren. Robert Bucksch, Uwe Gregull und Christoph Ludwig (von links) nahmen sich die Zeit damit bis zum ersten Punktspiel die Bandenwerbung montiert ist.