Eintracht Camburg: Ein Gewinner der Corona-Zwangspause

Camburg. Vor dem Saisonstart ereilte Eintracht Camburg ein großes Verletzungspech. Die zweite Mannschaft wurde statt in der Kreisliga in der 1. Kreisklasse gemeldet.

Wenn es einen Gewinner der Corona-Zwangspause im KFA Jena-Saale-Orla gibt, dann sind das wahrscheinlich die Fußballer des SV Eintracht Camburg in der höchsten Spielklasse, in der Kreisoberliga. „Natürlich will man als Fußballer immer spielen. Nach unserem Verletzungspech kurz vor der Serie kam uns aber diese Pause gar nicht so ungelegen. Unsere Verletzten haben jetzt Zeit, sich vollkommen auszukurieren“, sagte Camburgs Trainer Marcel Dietzel.