Eintracht Eisenberg: Eine starke Hinrunde

Von einer Top-Hinrunde sprach Mike Weber, Vorsitzender des SV Eintracht Eisenberg, und meinte damit das Abschneiden der ersten Männermannschaft in der Verbandsliga. Vor allem die letzten drei Punktspiele beeindruckten ihn. „Wir haben aus den drei Spielen in Teistungen, gegen Wismut Gera und in Geraberg sieben Punkte geholt. Das hätte uns vor den Spielen kaum einer zugetraut. Vor allem das 1:1 gegen die BSG Wismut Gera war eine klasse Vorstellung. Das war Werbung für den Verbandsliga-Fußball. Mit diesen drei Spielen haben wir auch für uns und für die Rückrunde geworben“, sagte der Verantwortliche.

Für Weber gab es nur zwei Ausrutscher: die beiden 1:2-Niederlagen beim Neuling SG TSV Gera-Westvororte und im Heimspiel gegen Heiligenstadt. Bei aller Freude über den dritten Tabellenplatz bei Saisonhalbzeit und den 28 Punkten erinnerte sich Weber aber auch an das Ausscheiden im Landespokal. „Das war aus meiner Sicht die größte Enttäuschung der Hinrunde. An diesem Tag konnten wir nicht unsere normale Leistung abrufen. Die Zeulenrodaer gewannen völlig verdient“, sagte der Verantwortliche über die 90 Minuten am 12. Oktober im Waldstadion in Zeulenroda-Triebes.

Als die Ansetzung für das Pokalachtelfinale klar war, dass Eisenberg zum Landesklassen-Vertreter nach Zeulenroda muss, war die Erwartungshaltung in und um Eisenberg enorm. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hätte die Eintracht im Pokal den Sprung unter die letzten acht Mannschaften schaffen können. Es kam anders. Zeulenroda siegte 1:0 und wurde zum Spielverderber.

Die Eisenberger spielen mittlerweile die sechste Saison in der höchsten Spielklasse in Thüringen. Im Sommer 2014 schaffte der Verein den Sprung ins Thüringer Fußball-Oberhaus. „Wir können sagen, dass wir uns in dieser Liga etabliert haben. Wir werden von den gegnerischen Mannschaften ernst genommen. Unsere Arbeit wird akzeptiert und auch honoriert“, sagte Weber. Das Thema Oberliga-Fußball in der Kreisstadt Eisenberg wollte Weber nicht in die Schublade verbannen. „Zum jetzigen Zeitpunkt sage ich weder Ja noch Nein.“ Entscheidend hierbei sei die Meinung der Mannschaft, „wenn sich die Spieler für die Oberliga aussprechen, wird das für uns ein Thema sein, aber halt auch nur dann. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit einer möglichen Saison in der Oberliga die Arbeit der vergangenen Jahre gefährden. Dieses Risiko werden wir nicht eingehen.“

Bis zum 31. März will der Thüringer Fußball-Verband von allen Vereinen, die am Saisonende aufsteigen könnten, eine Erklärung haben, ob sie das Aufstiegsrecht wahrnehmen oder nicht. Mit einem Auge verfolgt Weber auch immer die Ergebnisse des FSV Martinroda, den vorjährigen Staffelsieger und Thüringer Aufsteiger in die Amateur-Oberliga. „Ich bin schon ein wenig überrascht, dass Martinroda so viele Probleme in der Oberliga hat. Das sollte für uns auch eine Warnung sein. Dier Sprung in die Oberliga ist kein normaler. Martinroda hat im vergangenen Jahr eine überragende Saison gespielt in der Verbandsliga. Sie waren eine Klasse besser als wir. Und jetzt stehen sie auf einem Abstiegsplatz in der Oberliga.“

Nicht glücklich wirkte Weber über die Zuschauerzahlen. „Wir müssen uns wohl mit den jetzigen Zahlen anfreunden. Der Rückgang der Zuschauerzahlen ist ein genereller Trend. Man braucht sich ja nur mal die anderen Zahlen auf den anderen Plätzen anschauen. Das Angebot an Fußball im Fernsehen ist immens. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir den FC Carl Zeiss Jena und auch RB Leipzig vor der Brust haben. Spielen diese Vereine parallel, gehen uns ganz sicher auch einige Zuschauer verloren.“