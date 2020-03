Eintracht Eisenberg: Fehlende Körperspannung

Matthias Walzog gab die tragische Figur – wenn auch reichlich unfreiwillig. Denn als der Ball in der 92. Minute vor den Füßen des Eintracht-Kickers nach einer eher glücklichen Hereingabe von Ben Kone im gegnerischen Strafraum landete, fackelte Walzog gar nicht erst lange. Aus vollem Lauf zog er ab – und das Leder flog über das Gehäuse des SV Schott Jena in der Oberaue. Sehr hoch sogar. Und damit war die Chance auf einen Sieg der Gäste aus dem Saale-Holzland-Kreis zum Rückrundenauftakt der Thüringenliga vertan.

Nur wenige Augenblicke nach dem großen Scheitern von Matthias Walzog war das Derby zwischen Jena und Eisenberg Geschichte. Es blieb bei einem durch und durch unspektakulären 0:0. Dass Walzog die einzig zwingende Chance seines Teams so risikofreudig versemmelte, trieb seinem Trainer Thomas Lässig, der ein Vertreter der Fußball-Sachlichkeit ist, an der Außenlinie die Zornesröte ins Gesicht. Es habe dem Eintracht-Akteur beim Schuss schlichtweg an der nötigen Körperspannung gemangelt, monierte der Trainer. Die mangelnde Physis wiederum betrachtete der Coach als ein Indiz für ein generelles Einstellungsproblem von Walzog – und das ließ er ihn und auch alle Anwesenden am Sonnabend lautstark wissen. Lässig tobte kurzzeitig. Der Eintracht-Coach hätte es indes begrüßt, wenn sein Enfant terrible – vernünftigerweise – den Ball erst einmal angenommen hätte, bevor es schießt. Dergleichen könne er von einem Spieler der Thüringenliga durchaus erwarten, sagte Lässig. Das sei eine Hundertprozentige gewesen, ein Versprechen auf drei Punkte.

Das war nun die Schlüsselszene aufseiten der Gäste. Auf der anderen, jener von Schott Jena, sah es jedoch in puncto Chancen nicht viel besser aus. Im Gegenteil, tauchten die Eisenberger im ersten Akt hin und wieder sporadisch in der Nähe des gegnerischen Strafraums auf, um dann die eine oder andere Halbchance zu kredenzen, mussten die Anhänger der Glaswerker sich wahrlich in Geduld üben. Erst in den Untiefen des zweiten Aktes präsentierte Oliver John einen ansehnlichen Distanzschuss. Ansonsten absolute Ödnis. Es war auch das einzige Mal, dass Eintracht-Keeper Danny Lewandrowski den Gesetzen der Schwerkraft trotzen musste. Doch auch Schott-Torhüter Alexander Glaser musste an diesem Tag keine Wunder vollbringen.

In welch mauer Gestalt die Partie daherkam, konnte man dem Kommentar eines fachkundigen Zuschauers entnehmen. „Das hat nichts mit Fußball zu tun“, monierte der besagte Experte nach den ersten 45 Minuten, verwies bei seiner Kritik jedoch auch darauf, dass Eisenberg durchaus ein Mehr an Ballbesitz sein Eigen nennen dürfe – mehr aber auch nicht. Letztlich kann man nicht leugnen, dass phasenweise Stückwerk und auch Kampf das Dargebotene dominierten.

Nichtsdestotrotz, die jungen Protagonisten von Schott-Trainer Falk Werner feierten das Remis unmittelbar nach dem Abpfiff wie einen Sieg. Wohl auch, da sie die letzten Minuten nur noch zu zehnt auf dem Kunstrasen agieren durften. Lukas Grützner musste nach einem Foul in Strafraumnähe an Stephan Uhl den Platz verlassen. „Mit dem Punkt können wir am Ende sicherlich zufrieden sein – auch vor dem Hintergrund, dass wir noch eine Rote Karte verkraften mussten“, resümierte Falk Werner, der mit seinen Mannen nun auf Platz 13 verweilt. Natürlich könne er mit den beiden Situationen, die letztlich zum Ausschluss seines Spielers führten, nicht zufrieden sein. Einerseits. Andererseits habe seine neue Innenverteidigung um eben Lukas Grützner und Laurens Weyd ihre Sache recht gutgemacht, schließlich habe man kein Tor gefangen – und das sei das Minimalziel des Spieltages gewesen, führte Werner weiter aus. In der ersten Halbzeit habe sein Team zu ängstlich agiert, habe oftmals die nötige Konsequenz in der Offensive vermissen lassen. „Im Ansatz sieht das stellenweise recht gut bei uns aus, doch unser großes Manko ist eben der letzte Pass. Der wird fast nie sauber gespielt“, hielt der Schott-Coach kritisch fest. Außerdem gab Werner noch zu bedenken, dass sich sein neuer Stürmer, Max Gehrmann, nicht sonderlich habe in Szene setzen können. Aber hey, es sei das erste Spiel nach einer langen Pause gewesen – und das habe man am Ende beiden Mannschaften angemerkt.

„Dieses Spiel hat nicht wirklich einen Sieger verdient. Ich denke, das das Unentschieden in Ordnung geht, auch wenn wir meines Erachtens in der ersten Halbzeit das bessere Team waren. Wir haben da ordentlich nach vorn gespielt, haben aber die Qualität im Abschluss vermissen lassen“, sagte Thomas Lässig. In der zweiten Halbzeit habe sein Team nicht mehr in Gänze an diese Leistung anknüpfen können. Was ihn jedoch positiv stimmen würde, sei der Umstand, dass man kein Gegentor bekommen habe.

Ein paar Minuten nach der Begegnung hatte sich das Trainer-Gemüt von Thomas Lässig längst wieder beruhigt. Natürlich mache er dem „Matze“ keinen Vorwurf. Er habe ja nicht mit Absicht den Ball über das Tor geschossen. „Matze hat uns heute keine zwei Punkte gekostet“, sagte der Eintracht-Coach geradezu versöhnlich.

Das Team von Thomas Lässig, das auf Tabellenplatz vier verweilt, hatte auch im Vorfeld so seine liebe Not in Sachen Personal. Es musste hie und da reichlich improvisiert werden, da zahlreiche Schlüsselspieler zu Passivität verdammt waren. Stürmer Niclas Stäps (verletzt), Spielmacher Marius Mücke (Zahnoperation) sowie die Mittelfeldakteure Kevin Wriske (gesperrt) und Jan Schäfer (verletzt) standen da versammelt am Spielfeldrand, wo auch ein Robert Häring anzutreffen war. Rechtsaußen Benjamin Brack war ebenfalls nicht zugegen. Erstmals in der Startelf stand dafür am Sonnabend Nadi Daouda Cisse, der engagiert in der Offensive wirbelte. Ansonsten mussten Eintracht-Haudegen wie Marcel Neumann oder Maik Berger von Anfang an das Spiel mitgestalten.

Und Matthias Walzog? Der gab nach der Partie den Schelm, lachte über sein Missgeschick. Dergleichen wiederum wirkte dermaßen entwaffnend, dass man ihm gar keinen Vorwurf mehr machen wollte. Außerdem präsentierte er auch eine Erklärung für seinen Fehlschuss: Der Ball sei, kurz bevor er ihn traf, noch einmal leicht abgehoben, sodass er ihn gar nicht richtig treffen konnte. Aber ja, er habe dabei – Sprung hin, Sprung her – auch die nötige Körperspannung vermissen lassen. Ob er sich über die nicht genutzte Chance ärgern würde? „Natürlich!“