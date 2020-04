Foto: Henning Most

Sondershausen II (mit Kapitän Daniel Fritsch am Ball) verlor das Heimspiel gegen Spitzenreiter Erfurt Nord klar mit 0:3.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eintracht Sondershausen II hofft auf baldige Klarheit

Die Reserve des Fußball-Verbandsligisten aus Sondershausen hat bis zur Saisonunterbrechung in allen Statistiken die rote Laterne in der Hand. Eine schwere Saison war das bisher für die Sauer-Elf. Dies begann, bevor der erste Ball überhaupt rollte.

Denn eigentlich hätte Sondershausen die zweite Mannschaft aus der Landesklasse zurückgezogen. Personalengpässe und schlechte Trainingsbeteiligung ließen schon nichts Gutes erahnen. Nach 16 Spielen gab es nur einen Sieg und drei Remisen, aber zwölf Niederlagen bei 15:52-Toren und sechs mageren Punkten. Entsprechend düster sind auch die Heim- und Auswärtsbilanzen. Mit jeweils drei Zählern ist die Eintracht-Reserve auch hier nur auf dem 15. Platz. „Wir wussten von Anfang an, dass es eine schwere Saison wird und die beiden hohen Niederlagen gegen die beiden Erfurter Spitzenteams FC Erfurt Nord und Büßleben haben uns gleich ans Ende der Tabelle gebracht“, erinnerte Trainer Christoph Sauer an den Saisonstart.

Der andauernde Abstiegskampf zeigt sich in 40 Gelben Karten, sowie je zwei roten (Daniel Fritzsche, Jerome Nowak) und gelb-roten Karten (Philipp Kellermann, Markus Fischer). Auf den bisher ersten und einzigen Sieg musste die Eintracht-Zweite bis Anfang Oktober warten. Da wurde der damals spielstarke Neuling Motor Gispersleben mit 4:3 niedergerungen. „Das war in der ersten Halbserie auch unsere beste Mannschaftsleistung vor heimischen Publikum“, ergänzte der Coach in der Rückbetrachtung.

Die acht Heimspiele sahen 502 Zuschauer. In den 16 Matches setzte der Eintracht-Trainer 32 Spieler ein. Die meisten Spiele absolvierten Sören Kraft (15) und Tim Böhme (14), gefolgt von Leon Krause und Paul Rießland (je 13). Dem Tabellenletzten fehlt die Offensivstärke. Mit nur 15 Treffern liegt die Quote unter einem Treffer je Spiel. Die „Dauerbrenner“ des Teams erzielten auch die meisten Tore. Kraft und Rießland trafen je viermal, Böhme dreimal, dazu trafen Sebastian Goppold und Robert Weck jeweils doppelt. „Neben dem einzigen Sieg hatten wir gute Leistungen gezeigt, uns aber nicht dafür belohnt. Im März zeigten wir bei den beiden Niederlagen gegen die Erfurter Spitzenteams Büßleben und Nord eine aufsteigende Entwicklung, die durch die Spielabsagen leider nicht fortgesetzt werden konnte. Mittlerweile hoffe ich auf einen Saisonabbruch, empfinde eine Fortführung als sinnfrei. Dann sollte es im August oder September neu losgehen, wenn es dann wieder möglich ist“, gibt Christoph Sauer seine Einschätzung zur gegenwärtigen Situation zu Protokoll.