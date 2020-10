Feiertag, 3. Oktober, Fußballzeit, keine Pausen. Aufgrund des eng gestricktem Zeitplans in den einzelnen Fußballligen, wird auch an einem Feiertag gespielt. Keine Zeit zum Ausruhen.

In der Thüringenliga haben die beiden Kyffhäuser-Teams Heimrecht. Eintracht Sondershausen hat nach dem 2:0-Erfolg in Weimar nötiges Selbstvertrauen getankt und erwartet am Samstag ab 15 Uhr das Schlusslicht SG FC Thüringen Weida auf dem Sportplatz Berka. Die Gäste ließen aufhorchen, denn am vergangenen Sonntag brachten sie dem FC Erfurt Nord beim 3:0 deren erste Niederlage bei und holten damit ihrerseits die ersten Punkte. Ein ähnliches Gefühl wie bei der Eintracht, die in Weimar den ersten Sieg holte. „Wir müssen an diese Leistung anknüpfen und uns weiterhin belohnen. Die Stimmung im Team passt und das wollen wir auch auf den Platz bringen“, so Eintracht-Trainer Axel Duft.

Eine ganz andere Gemütslage herrscht in Bad Frankenhausen. Das 0:8 in Sonneberg war indiskutabel und für Trainer Silvio Beer nicht akzeptabel. Nun kommt der noch sieglose 1. SC Heiligenstadt ins Stadion an der Wipper. Aber auch die Eichsfelder sind keinesfalls Laufkundschaft. Arnstadt knüpften sie einen Punkt ab und wollen mindestens das gleiche in Bad Frankenhausen erreichen. Für die Truppe von Beer wird das Lazarett größer. Neben Carsten Kammlott hat sich auch Kapitän Tino Auerbach verletzt. Die genauen Diagnosen stehen noch aus.

Eine Etage tiefer muss der SV Blau-Weiß Greußen bei der DJK Struth antreten und hat damit ein dickes Brett zu bohren. Die Gastgeber sind Siebter und sicherlich Favorit, auch wenn Greußen durch den 3:0-Sieg neuerlich auf den achten Rang vorgerückt ist.

Der frisch gebackene Kreispokalsieger VfB Artern hat derweil eine Heimaufgabe. Ebenfalls Samstag 15 Uhr kommt in die Salinestadt der 13. An der Lache Erfurt.