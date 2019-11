Rene Matzke kommt am Kreis zum Wurf. Die Gothaer (li. Marcel Walger, re. Dirk Liening) konnten oft nur hinterherschauen.

Eintracht überrollt Gothaer Miniteam

Eine überraschend einseitige Angelegenheit war das Handball-Verbandsligaspiel zwischen Eintracht Eisenach und dem Ernestiner SV Gotha. Die Gäste, die nach zwei Siegen noch mit weißer Punkteweste anreisten, hatten nur einen Wechselspieler dabei und verloren in der Werner-Aßmann-Halle mit 25:40 (10:20). Nur einmal, beim 1:1 durch den von Lucas Kubina nach fünf Minuten verwandelten Strafwurf, schaffte der ESV den Gleichstand. Danach dominierten die Eintracht-Männer, die schon bis zum 20:10-Pausenstand für klare Verhältnisse sorgten. Eisenachs viel breitere Bank zahlte sich aus. Am Ende hatten sich elf verschiedene Spieler in die Torschützenliste eingetragen.

Eisenach: Kallensee 2, Fitzner - Hanf 6, Loske 2, Schinkel 2, Bärschneider 4, Gömöry 1, Jerk 4, Senger, Weiß 5, Matzke 4, Kowalske 1, Rahe 9/2.

Gotha: Erlebach - Liening 3, Sutor 5, Seitz, Walger 5, Desens 2, Hoáng 4, Kubina 6.