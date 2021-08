Eisenacher Akrobatikgruppe trainiert für Bundesausscheid

Eisenach. Die Trainingsmöglichkeiten der „Firefligths“ haben sich dank einer aufblasbaren Zwölf-Meter-Bahn deutlich verbessert.

Überschläge, Flick-Flacks und Salti. Alle diese Elemente gehören inzwischen zum Standard-Programm der „Firelights“. Die Show-Akrobatik-Gruppe von der Freien Turnerschaft Eisenach konnte ihr Niveau innerhalb des letzten Jahres stark anheben.

Für noch bessere Trainingsmöglichkeiten haben nun mehrere Privatpersonen gesorgt, die der Trainingsgruppe eine neue Airtrack-Matte finanzierten. „Alle unsere ‘Firelights’ sind über diese großzügige Spende sehr dankbar und kommen seitdem mit noch mehr Freude zum Training“, berichtete Trainerin und Firelights-Gründerin Lisa Weimer. Das neue Sportgerät ist zwölf Meter lang, zwei Meter breit, 20 Zentimeter hoch und komplett mit Luft gefüllt. Solche Matten kosten, je nach Hersteller, zwischen 3000 und 5500 Euro. „Man kann sich diese Matte wie ein Trampolin vorstellen, dass einem Turner bei seinen Übungen mehr Schwung und Sicherheit gibt“, beschreibt Weimer.

Nachdem die Airtrack angeschafft war, lag sie zunächst coronabedingt lange hinter verschlossenen Türen. Fast Sieben Monate lang hat sich die Akrobatikgruppe drei Mal pro Woche online zum Training getroffen. „Die Zoom-Trainings waren natürlich besser als gar kein Training, aber es ist nicht das gleiche wie zusammen in der Sporthalle zu stehen“, meint Weimer. Obwohl das Distanztraining einige Probleme mit sich brachte, haben die Jungen und Mädchen zu Hause sehr große Fortschritte gemacht, was sie in dem nun wieder normalen Trainingsbetrieb auf der neuen Airtrack fortsetzen. Die Matte habe auch vielen Sportlern und Sportlerinnen die Angst genommen, erzählt Weimer, die schon als 16-Jährige die Ausbildung zur Übungsleiterin ablegte.

Stolz ist sie, dass „mehrere Turnerinnen innerhalb einer kurzen Zeit nun einen Salto oder ein Rad ohne Hände gelernt haben“. Auch für statische Elemente könne die Matte genutzt werden. Da sie komplett mit Luft gefüllt ist, bietet sie einen weichen Untergrund, der gerade bei hohen Pyramiden Sicherheit geben kann.

Am Ende soll die neue Matte nicht nur im Training Einsatz finden, sondern auch bei den Auftritten, zum Beispiel bei der Landesqualifikation der „TuJu-Stars“ im September und dem darauf folgenden Bundesentscheid. „Tuju-Stars“ ist ein Wettbewerb des Deutschen Turner-Bundes für jugendliche Showgruppen aus dem turnerischen Bereich. Der Wettbewerb gibt Kindern die Chance, sich auf einer großen Bühne zu präsentieren.

Der letzte Auftritt liegt zwar nun schon über zwei Jahre zurück, aber dennoch gewinnt die Gruppe immer mehr an Zuwachs. Mittlerweile sind es über 60 Turner und Turnerinnen, die in vier Gruppen verteilt drei mal pro Woche üben.