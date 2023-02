Eisenacher Handballer beenden schwarze Serie gegen Großwallstadt

Eisenach. Die Zweitliga-Handballer vom ThSV Eisenach haben gegen „Angstgegner“ TV Großwallstadt gewonnen und behaupteten zugleich den zweiten Tabellenplatz.

Die schwarze Serie ist Geschichte. Der ThSV Eisenach hat den TV Großwallstadt nach vier Niederlagen endlich wieder bezwungen. Am Samstagabend gab es einen souveränen 31:19 (16:12)-Erfolg in der mit 1808 Zuschauern gut gefüllten Werner-Aßmann-Halle.

Für den Eisenacher Trainer Misha Kaufmann war es gar der erste Erfolg in der dritten Partie unter seiner Leitung gegen die TVG. Direkt vor seinem Amtsantritt hatte Kaufmann im Oktober 2021 mit 28:35 eine deftige Pleite mitansehen müssen, ehe der Schweizer danach die Wende in Eisenach einleitete.

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto haben die Unterfranken, die in den 1980-er Jahre sogar deutsche Meistertitel und den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatten, als aktueller Elfter genügend Abstand (7 Zähler) zu den Abstiegsplätzen. Auswärtspunkte in Eisenach waren deshalb vom neuen Trainer Slava Lochmann nicht nicht unbedingt eingeplant.

Der ThSV geht ohne weitere Verletzungssorgen in die Rückrunde. Während bei Torwart Töpfer die Rückkehr nicht mehr in dieser Saison erwartet wird, sieht es bei Saul nach einem Eingriff im Knie in der Winterpause gut aus. Auch gegen Großwallstadt erhielt der Rückraum-Kanonier wieder seine Einsatzchancen von Coach Kaufmann.

In Unterzahl markierten Weyhrauch und Grgic Eisenachs erste Zwei-Tore-Führung zum 4:2 (9.). Doch weil die Thüringer nicht konsequent agierten und zahllose Zweiminuten-Strafen den Spielfluss bremsten, kam der Gastgeber nicht entscheidend voran (9:8/20.).

Die Magdeburger WM-Schiedsrichter Schulze/Tönnies blieben bei ihrer scharfen Linie und schickten am Ende insgesamt elf Mal Spieler vom Parkett (7 Eisenach/4 Großwallstadt). Im kräftigen Endspurt vor der Pause holte der ThSV dann doch noch vier wichtige Tore Vorsprung zum 16:12 heraus. Vor allem Schneibel fand mit schnellem Spiel endlich die Lücken im TVG-Bollwerk. Gegen den „Angstgegner“ gab es diesmal einfach kein Zittern.

Nach dem Wechsel brauchte Eisenach kurze fünf Minuten, um sich zu finden. Dann drehte die „Brigade Attacke“ wieder auf und schon lag der ThSV mit 22:14 vorn (40.). Vor allem von der Geschwindigkeit der Thüringer waren die Franken nun überfordert. Weil auch Jepsen eine klare Steigerung zeigte, war die Partie spätestens mit Grigic „Fackel“ zum 25:16 eine Viertelstunde vor Schluss bereits entschieden.

Es folgte eine fröhliche Handball-Gala, die die Fans sogar zu La-Ola-Wellen animierte. Schließlich stand ein haushohes 31:19 auf der Anzeigetafel. Der überragende Jannis Schneibel hatte mit neun Toren die meisten Treffer dazu beigetragen.