Eisenacher Handballer erleben schwarzen Tag

Eisenach. Einiges hatten sich die Zweitliga-Handballer des ThSV Eisenach vorgenommen, umsetzen konnten sie beim 21:29 gegen Großwallstadt sehr wenig.

Der TV Großwallstadt hat Eisenachs Laune einmal mehr verhagelt. Nach dem gewonnenen Hinspiel (35:28) nahm das Team auch am Samstag im Rückspiel die beiden Punkte mit. Mit einem 29:21 (17:10) verschafften sich die gegen den Abstieg in der zweiten Handball-Bundesliga kämpfenden Gäste etwas Luft. Für die Eisenacher hingegen ging mit einem enttäuschenden Auftritt vor 993 Zuschauern eine kleine Erfolgsserie nach drei Siegen zu Ende. Und von Neuem beginnt der Anlauf, in ein positives Punkteverhältnis zu gelangen.

Eisenachs Trainer Misha Kaufmann war maßlos enttäuscht und hatte Mühe, die passenden Worte für die Vorstellung zu finden. „Wir haben die Basics heute vermissen lassen. Es tut mir leid“, sagte er im Anschluss, während sein Gegenüber Maike Handschke von einer gelungenen Rückkehr sprechen durfte.

Zwei Tage vor dem Rückspiel hatte die Großwallstädter Clubführung auf die sportlich bedrohliche Lage beim bis dahin Tabellen-16. reagiert und sich von Trainer Ralf Bader getrennt. Für ihn nahm Handschke auf der Bank der Aßmann-Halle Platz. Er trainierte die Eisenacher von 2008 bis 2010 und soll Großwallstadt nun in sichere Gefilde führen.

Nach einem halben Tag in neuer Mission kann er sagen, dass ein erster Stein dafür gesetzt ist. Die Qualität, von der er wusste, dass sie Großwallstadts Team für den Klassenerhalt besitze, sah er 60 Minuten lang. Die zuletzt mehrfach registrierte Güte der Eisenacher hingegen vermisste Mischa Kaufmann schmerzlich.

Bereits in der Vorsaison gelang es dem Team um den Ex-Eisenacher Keeper Jan Steffen Minerva (früher Redwitz), in der Aßmann-Halle mit zehn Toren plus einen tiefen Stachel ins ThSV-Herz zu setzen. Und sie profitierte diesmal davon, dass die Mannschaft in Blau einen schwarzen Tag erlebte. Von Beginn an schien Eisenach kaum etwas zu gelingen. Fang- und Passfehler vorn, hinten Lücken, die sie in dieser Form in den vergangenen Wochen kaum einmal so gewährt hatten.

Schon kein Glück und dann auch noch Pech

Die zudem deutlich bissiger agierenden Gäste nutzten das, dominierten das Duell und drückten das auch im Ergebnis aus. Stück für Stück schraubte das Team um einen sehr aktiven Frieder Bandlow (acht Tore) das Plus bis zur Pause auf sieben Treffer.

Ohne Ante Tokic und Alexander Saul, die beide coronabedingt in Isolation die vergangenen Tage verbringen mussten, passte auch im zweiten Abschnitt kaum etwas bei den Thüringern zusammen. Zu allen Schwachpunkten an diesem Tag kam auch noch einiges Pech mit unglücklichen Schiedsrichter-Entscheidungen und Holztreffern hinzu. Da obendrein die ThSV-Torleute im Gegensatz zum stark haltenden Gegenüber Minerva sehr wenige Bälle zu fassen bekamen, war das deprimierende Ende vorgezeichnet.

Nach 36 Minuten führte Großwallstadt mit zehn Toren (21:11), zwölf Minuten später waren es bereits 13 Treffer. Immerhin gelang es in den letzten Minuten, etwas Kosmetik zu betreiben. Am enttäuschenden Ende änderte das nichts bei den Eisenachern, die vor dem Spiel den ersten Zugang für die neue Serie verkündeten. Torhüter Erik Töpfer (Aue) wechselt im Sommer an die Wartburg.